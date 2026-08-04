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Comisionado de la CMF afirma que al menos dos bancos sistémicos ya buscan implementar los modelos de riesgos internos

El nuevo comisionado del regulador, Osvaldo Adasme, aseguró que la norma que regulará esta metodología debería quedar emitida antes de fin de año.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 04:00 hrs.

Sofía Fuentes CMF Banca riesgo
<p>El comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Osvaldo Adasme. Foto: Julio Castro</p>

El comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Osvaldo Adasme. Foto: Julio Castro

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