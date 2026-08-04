Proyecto misceláneo a ley: el Senado aprueba el mecanismo de compensación a municipios por exención de contribuciones

Tras un protocolo de acuerdo sellado entre el gobierno y los senadores oficialistas Matías Walker y Sergio Gahona, el Ejecutivo abrochó los votos para el informe de la comisión mixta.

Finalmente, este martes el Senado dio luz verde al mecanismo propuesto por el gobierno para compensar a las municipalidades por las mermas que sufrirían a raíz de la aprobación de la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, en el marco del proyecto misceláneo de reactivación y reconstrucción nacional.

La Sala de la Cámara Alta aprobó el informe de la comisión mixta, luego de una intensa semana de negociaciones del Ejecutivo con representantes de su propio sector, que sólo terminó esta misma jornada, en que la iniciativa fue despachada a ley.

La polémica propuesta, a la que se cerró la oposición en apoyo de los alcaldes del sector que argumentan que la exención del pago de contribuciones afecta a los municipios más vulnerables, establece que la Tesorería General de la República transfiera $ 110 mil millones al Fondo Común Municipal (FCM) y otros $ 80 mil millones directamente a los municipios. Los montos deberán ser estimados anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII) e informados a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y a la Tesorería.

Paradojalmente, en el curso del debate, ambos sectores -oficialismo y oposición- se acusaron mutuamente de enfrentar la discusión de la iniciativa en general y de la exención del pago de contribuciones, en particular, con mirada ideológica.

Pese a todo, el informe se aprobó por 27 votos a favor (incluidos los senadores Pedro Araya y Matías Walker) y 22 en contra.

Acuerdo con el oficialismo

Pero el triunfo del gobierno sólo se zanjó luego de una reunión que sostuvo, esta misma jornada de martes, el Ejecutivo, representado por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, con los senadores Sergio Gahona -jefe de bancada de la UDI- y Matías Walker, ambos representantes de la Región de Coquimbo, preocupados por los destrozos en su zona a raíz del temporal de lluvia, cuyos efectos requieren -aseguraron- un pronto proceso de reconstrucción.

A la salida de la cita, pasadas las 15:00 horas, Walker señaló que se suscribió un acuerdo con Quiroz para garantizar los recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo. El documento establece la creación de un Fondo de Reconstrucción compuesto con “recursos extraordinarios, no por reasignaciones y no por fondos del Gobierno Regional, recursos frescos públicos y privados”, los primeros provendrán -según detalló el senador- de la enajenación de activos prescindibles del Estado; y, a la vez, acogiendo a la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco a la Ley 20.444, que establece un Fondo Nacional de Reconstrucción, que permite fondos públicos y privados.

“Vamos a tener la determinación del monto total de la reconstrucción, a través de una comisión técnica, donde van a participar los gremios de la región, empresarios, pescadores, agricultores el mundo del turismo y, tal como habíamos pedido, esto se garantizó por escrito”, detalló Walker.

Sin embargo, en su último punto, el texto también establece que la implementación del protocolo “deberá compatibilizar el financiamiento de la reconstrucción con la responsabilidad fiscal y con el objetivo de recomponer gradualmente los ahorros soberanos, en especial el Fondo de Estabilización Económico y Social, fortaleciendo la capacidad del Estado para enfrentar futuras emergencias”.

De este modo, el gobierno pudo respirar tranquilo sólo una hora antes del inicio de la sesión de Sala en que los senadores debían refrendar el informe de la Comisión Mixta, para aprobar el último artículo del proyecto misceláneo que quedaba por tramitar. Y tras la votación, el titular de Hacienda aseveró que "con esta ley que, hoy día, termina su tramitación, Chile comienza nuevamente a crecer" y que "Chile vuelve a abrir las puertas a la inversión, al emprendimiento, al progreso. Volvemos a abrir las puertas a las expectativas de desarrollo personal, familiar; a la expectativa de mayores posibilidades de empleo para jóvenes, para adultos, hombres, mujeres, jefes de hogar". En un camino que será "persistente", enfatizó, con una dirección clara.

Y los vetos ¿cuándo?

Así las cosas, lo que viene para el Ejecutivo a continuación, es la presentación de los vetos a algunos de los artículos aprobados en el marco del proyecto misceláneo, que Quiroz considera que lejos de aportar podrían generar efectos negativos.

En este sentido, especificó que, en principio, los artículos vetados serían tres, anatocismo -cobro de interés sobre intereses- y el llamado “olvido financiero”, porque son normas que “si bien suenan bien, suenan como positivas; en la práctica, cuando uno las mira técnicamente, más bien van a dificultar créditos y encarecer el crédito a las personas”. No obstante, a ellos se suma también un ajuste al pago a 30 días para las pymes, a través de un veto supresivo, que, según el ministro, habrían solicitado las proipias pymes.

De cualquier manera, Quiroz señaló que se necesita que estos instrumentos se tramiten con celeridad por lo que se analiza la urgencia con que se ingresarían este miércoles.

A ello se suma el hecho de que aún resta por conocer la resolución del Tribunal Constitucional (TC) respecto de los requerimientos de los senadores y diputados de oposición, respectivamente, por invariabilidad tributaria y el que se hizo por RCA. Y, adicionalmente, el control preventivo y las reservas de constitucionalidad, entre otras, las anunciadas al final de la votación de este martes por la senadora comunista Claudia Pascual, en materia de contribuciones.