Presidente, jueces y seremis incluidos: gobierno presenta reforma constitucional que incluye cesación del cargo por positivo en test de drogas
La reforma fue anunciada el 27 de julio por el Presidente de la República, José Antonio Kast.
Noticias destacadas
Este martes, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados la reforma constitucional que incorpora como causal de cesación e incompatibilidad de distintos cargos públicos la detección de estupefacientes o psicotrópicos ilícitos, previo resultado de un test positivo de drogas.
Anunciado el pasado 27 de julio en el palacio de La Moneda por el Presidente de la República, José Antonio Kast, el proyecto fue presentado luego de que hace dos semanas el ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, presentara su renuncia debido a un test de detección de drogas con resultado positivo.
La iniciativa contempla una modificación al artículo número 8 de la Constitución Política de la República, referente a la probidad. Esta reforma incorpora además la obligatoriedad y periodicidad de los exámenes de detección de drogas, cuyos resultados serán de carácter público.
Además, el proyecto impulsado por La Moneda incluye dentro de los análisis de drogas a las 23 categorías de autoridades de los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, algo que contrasta con lo anunciado por Kast a fines de julio.
Con esto, se incorporarán a los análisis al Presidente de la República; Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis); magistrados de los tribunales superiores de justicia; y el contralor general de la República.
Otros afectos a la medida son el fiscal nacional del Ministerio Público y los fiscales regionales; los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas; el general director de Carabineros; y los directores de la Policía de Investigaciones y Gendarmería.
Según el documento, la detección de sustancias ilícitas constituirá en causal de cesación del cargo, salvo que su consumo se encuentre “justificado por un tratamiento médico debidamente acreditado”.
Así también, la detección de sustancias ilícitas constituirá incompatibilidad con el ejercicio de los cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República, consignó el documento.
Asimismo, el proyecto establece una ley “de quórum calificado” que establecerá la forma y los procedimientos para practicar dichos exámenes, su periodicidad, y cualquier otra consideración para su realización, pudiendo incluir a cualquier otro funcionario o autoridad.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Contenido recienteVER MÁS
Cuarto día de formalización en caso Sartor: abogado de Credicorp denuncia que “no se ha pagado un solo dólar de los US$ 45 millones” que invirtieron
Los querellantes argumentan la solicitud de prisión preventiva contra Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
CHEC evalúa bajarse de la Ruta 57 tras cambios en la licitación: "Existe una alta probabilidad de no participar"
La firma china sostiene que las modificaciones incorporadas en la etapa final del proceso obligan a rehacer análisis técnicos, financieros y legales. La empresa pidió ampliar en 45 días el plazo para presentar ofertas y afirma que la solicitud responde a criterios técnicos.
Francisco Saffie y Pablo Torres dan vida a un nuevo estudio jurídico especializado en materias tributarias y regulatorias
Saffie Torres Abogados apunta a asesorar a empresas, inversionistas y personas naturales en la estructuración y el desarrollo de negocios, así como en sus interacciones y controversias con la autoridad fiscal y reguladores.
GEM 2025: Emprendimientos en Chile son más innovadores, pero tres de cada cuatro nacen por falta de empleo
La tasa de actividad emprendedora subió a 29,4%, la tercera más alta del mundo, y la innovación mejoró en todas las etapas. Pero la escasez de trabajo domina como motivación, solo el 7,1% logra consolidarse y el ecosistema retrocede en rankings globales.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete