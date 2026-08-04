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Presidente, jueces y seremis incluidos: gobierno presenta reforma constitucional que incluye cesación del cargo por positivo en test de drogas

La reforma fue anunciada el 27 de julio por el Presidente de la República, José Antonio Kast.

Por: José Vásquez

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 17:58 hrs.

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<p>Presidente, jueces y seremis incluidos: gobierno presenta reforma constitucional que incluye cesación del cargo por positivo en test de drogas</p>

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