Corthorn Health defiende la metodología del examen del exsubsecretario de Hacienda y dice que no es comparable al de la UC

La CEO de Corthorn Health, Francisca Corthorn, sostuvo que el examen negativo exhibido por el exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez , y emitido por un laboratorio de la Universidad Católica, no es contrastable con el resultado positivo que precipitó la renuncia de la exautoridad el 23 de julio, porque ambos análisis se apoyan en técnicas distintas.

“Primero que nada, son dos muestras distintas, con metodologías y analíticas distintas”, planteó, y agregó que “lo importante es que se comparen iguales metodologías, y en este caso no se están comparando iguales metodologías”, dijo la ejecutiva en una entrevista con DF al Cierre.

Corthorn detalló que su laboratorio aplicó “cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas” (LC-MS), que describió como “la metodología idónea y la que se recomienda para este tipo de análisis”, alineada con los instrumentos que usan entidades como la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, su sigla en inglés).

Según la ejecutiva, el informe que hoy circula corresponde “a un test inmunológico”, esto es, una reacción antígeno-anticuerpo, el mismo principio de un test de embarazo, un test de orina que se realiza en terreno, etc., ejemplificó. “Los test inmunológicos se conocen como test preliminares (...) siempre requieren la confirmación por espectrometría de masas”, afirmó. Y agregó que se trata de una diferencia de sensibilidad: ese informe declara un límite de detección de 500, mientras el suyo opera menor, de 300.

Sobre la robustez del procedimiento, defendió que poseen una acreditación ISO 17025 otorgada por la estadounidense A2LA sobre la base de más de 6.000 muestras analizadas al año y 28 años de trayectoria. “Es un sistema de gestión de calidad que permite tener, uno, certeza en los resultados y, dos, entregar resultados que sean confiables”, aseguró Francisca Corthorn.

Descartó interferencias externas, dado que “no permite tener interferencias con alimentos, como la gente cree, o con otros medicamentos”.

La CEO del laboratorio se refirió también al segundo examen hecho por la empresa, con la misma muestra y tras arrojar positivo, lo que ha sido objeto de críticas de parte de Rodríguez. En ese sentido, la ejecutiva precisó que este nuevo test se hizo en consonancia con su protocolo interno y no es exigido por la norma. Y reafirmó que la firma no ha hecho público ninguno de los informes.

El perímetro del contrato con Senda

Consultada por la negativa a entregar el dato de concentración de la sustancia detectada, la ejecutiva remitió el punto a las condiciones del servicio adjudicado. “El objetivo es, en una muestra de pelo, evaluar distintas sustancias (...) como presencia o ausencia. Eso es lo que está licitado y el contrato se sujeta a eso”, indicó.

La misma lógica opera frente a la petición de un test de ADN: “No está en nuestra facultad cambiar lo que está solicitado en un servicio. Hay que diferenciar lo que es un tema de voluntad o predisposición del laboratorio, de lo que es el servicio”. Y remató: “No es un tema de conversar, es cumplir lo establecido en un contrato”.

El punto más álgido es la contramuestra. Corthorn distinguió entre solicitar su apertura -contemplada en la propuesta técnica, ante ministros de fe y con informe nuevo- y retirarla del laboratorio, lo que no es posible. “Sacar una muestra fuera del laboratorio quiere decir que sale de nuestro control y yo pierdo trazabilidad de esa muestra”, advirtió. Y enfatizó que el criterio no es privativo de su empresa, sino que “son criterios que incluso los tienen los comités olímpicos”

La toma -describió- contempla geolocalización, identificación biométrica, dos mechones sellados ante el donante, hoja de traslado y sello de seguridad, con ingreso al laboratorio bajo un código único sin identificación del titular.

La apertura de la contramuestra, subrayó, debe canalizarse por el mandante y por eso “tiene que ser a través de Senda, con quien nosotros tenemos el contrato”.

La ejecutiva acotó que “este examen no permite ver forma de consumo, ni tipo de consumo, ni frecuencia, ni consumo problemático (...) lo que ve es la presencia o ausencia de ciertas sustancias”.