Imacec: actividad económica sorprende en junio con un crecimiento mayor de lo previsto y elude recesión técnica
De acuerdo con el Banco Central, el sexto mes del año anotó un avance de 2,4% anual. Además, en el segundo trimestre la economía se habría expandido un 0,1%, lo que dejaría al primer semestre del 2026 con una baja de 0,2%.
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Después de cinco meses marcando cifras en rojo, la economía chilena volvió a crecer en junio y lo hizo con una fuerza que superó las expectativas.
De acuerdo con la información del Banco Central dada a conocer este lunes, el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) del sexto mes del año anotó un avance de 2,4% anual. La serie desestacionalizada aumentó 0,6% respecto del mes precedente y 1,4% en 12 meses. El mes registró un día hábil más que en 2025.
“El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de la minería, los servicios y el comercio. Estas mismas actividades fueron las que contribuyeron al aumento del Imacec en términos desestacionalizados”, explicó en su comunicado.
La cifra estuvo por encima de que esperaba el mercado. Los analistas preveían un alza de hasta 2% en junio y la encuesta de Bloomberg a economistas estimaba un aumento de 1,8% como consenso de las estimaciones frente al mismo mes del año pasado.
Además, el Imacec no minero presentó un incremento anual de 1,4%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,1% respecto del mes anterior y 0,4% en 12 meses.
Con esto, en el segundo trimestre la economía habría avanzado 0,1% anual, eludiendo la recesión técnica y dejaría al primer semestre del 2026 con una baja de 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Desempeño por actividad
Analizado por sector, la producción de bienes creció 3,9% en términos anuales, resultado que fue determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre. El resto de bienes aumentó 1,0%, mientras que la industria presentó una caída de 0,7%, explicada principalmente por una menor elaboración de productos pesqueros.
En términos desestacionalizados, la producción de bienes registró un incremento de 0,7% respecto del mes precedente.
Por el lado del comercio, creció 5,4% respecto a junio de 2025 y todos sus componentes registraron resultados positivos, destacando el sector mayorista, que fue impulsado por las ventas de maquinaria y equipos. Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 1,5% respecto del mes anterior.
En el caso de los servicios, se registró un aumento de 1,7% anual, incidido por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud y educación. En menor medida, también contribuyeron al crecimiento de la agrupación los servicios empresariales. Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un incremento de 0,5% mensual.
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