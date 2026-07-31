Cantidad de venezolanos cotizantes de AFP cae más de 11% en seis meses y llega a su menor nivel desde 2020

Los expertos explicaron que el retroceso se debe a la salida de trabajadores de esa nacionalidad de Chile y al impacto del desempleo existente en el país.

Uno de los fenómenos que ha enfrentado el sistema de pensiones es la mayor población extranjera que ha ingresado al mercado laboral formal.

Hace más de una década este segmento ha sido dominado por la comunidad venezolana, superando a otras nacionalidades históricas, como por ejemplo, la peruana.

Sin embargo, los últimos datos dan cuenta de un retroceso en la cantidad de cotizantes provenientes de Venezuela.

Cifras publicadas recientemente por la Superintendencia de Pensiones dieron cuenta de que, a marzo de este año, se registraron 200.708 cotizantes de AFP venezolanos, registrando el menor número en seis años, cuando en el mismo mes de 2020 fueron 193.620 (ver gráfico). La cifra representó una caída de 10,5% respecto de marzo de 2025, cuando se alcanzó los 224.275 aportantes.

Sin embargo, la contracción respecto de septiembre del año pasado fue todavía más brusca, de 11,7%, ya que ese mes se registraron 227.466 cotizantes de esa nacionalidad.

Lo anterior, sin considerar los 107.318 aportantes de los que la Superintendencia no tiene información del país de origen, por lo que pueden ser chilenos o extranjeros.

Así, la cantidad de cotizantes foráneos llegó a los 579.286, lo que representó un 9,8% del total.

Salida del país y menor empleo

Según el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, uno de los motivos del retroceso de cotizantes es la salida de trabajadores venezolanos del país.

“Las cifras procesadas de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al trimestre marzo-mayo 2026, muestran que la fuerza laboral venezolana en Chile registró una disminución anual de 8,5%, la mayor caída desde que existen registros, completando así siete meses consecutivos de caída interanual, situación que tampoco se había observado desde que existen registros”, señaló a DF.

“De igual manera, la población en edad de trabajar venezolana en Chile exhibe una disminución interanual durante siete meses consecutivos. Ello da cuenta que la caída de la fuerza laboral venezolana se asocia a una disminución de esa población en Chile”, agregó.

Bravo añadió que, si se observa el empleo asalariado formal en el sector privado, que considera las cotizaciones de AFP, hubo una reducción 43.717 puestos de trabajo ocupados por venezolanos.

“Así, prácticamente la totalidad de la disminución de ocupados venezolanos en el último año se explica por el empleo asalariado formal en el sector privado. La diferencia con otros grupos de la población es que, en este caso, la situación no solo obedece a la caída de la actividad económica sino también a que la comunidad venezolana ha iniciado un proceso gradual de emigración”, indicó el economista.

La investigadora de Clapes UC, Carmen Cifuentes, coincidió en que los menores cotizantes venezolanos concuerdan con los datos del INE. Sin embargo, apuntó que no se puede interpretar de forma automática que todas esas personas hayan abandonado el país.

“Una parte puede haber perdido su empleo formal, haber pasado a trabajos por cuenta propia o informales, o encontrarse temporalmente desempleada o inactiva. De hecho, para el conjunto de la población extranjera, el INE muestra un aumento de los ocupados informales, con la tasa de informalidad subiendo a 29,6%”, manifestó.

“Al mismo tiempo, las estimaciones del INE muestran seis meses consecutivos de disminución de su fuerza laboral, junto con una caída de la población venezolana en edad de trabajar. Por lo tanto, probablemente estamos observando una combinación de emigración y deterioro de su inserción laboral formal”, concluyó Cifuentes.

La visión de la comunidad

Consultada por el tema, la presidenta de la Asociación Venezolana en Chile, Patricia Rojas, detectó tres factores que explican una caída de la cantidad de cotizantes venezolanos.

Reconoció que dos elementos responden a la salida de trabajadores de esa nacionalidad del país, aunque en menor medida; y la tasa de desempleo también les ha afectado.

Como tercer elemento planteó que “en una intención de mejorar las oportunidades de que las revisiones de las solicitudes de visa fueran positivas, las personas venezolanas hacían sus cotizaciones de manera particular. Es decir, a pesar de no estar empleado, las personas iban y cotizaban en las AFP y en Fonasa para demostrar que no eran un cargo económico para el Estado de Chile”.

“Eso ha dejado de ocurrir, porque, desafortunadamente, no hemos tenido una ordenación migratoria que dé señales de que esto tenía un impacto positivo en la resolución de las solicitudes de residencia en el país”, acusó.