Fondos generacionales: Bci apunta a efecto "marginal" en el mercado local pero reconfiguración del portafolio internacional de las AFP
En la cartera internacional que administran las AFP, el estudio prevé un traspaso de US$ 3.108 millones desde instrumentos de renta fija extranjera hacia fondos de renta variable internacional, siendo este vehículo el más beneficiado por la transición.
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"Frente a esta transformación, surge la necesidad de cuantificar el impacto macroeconómico y financiero que generará la reorganización de los portafolios previsionales. El presente informe evalúa el impacto potencial de esta transición sobre la economía chilena. Para ello, analiza el rebalanceo en el stock de activos y la evidencia internacional tomando como referencia la experiencia de México en una transición similar", dice el documento.
Efecto "marginal" en el mercado local
El informe del banco concluyó que, al analizar el cambio neto en el stock de capital por la transición a fondos generacionales, se aprecia una recomposición de los portafolios que administran las AFP que generaría un impacto acotado para los activos locales.
En detalle, indicó que la renta fija local registra una fuerte presión de venta en las primeras tres etapas de la trayectoria (hasta 35 años, 35 - 40 y 40 - 45) que propone el nuevo régimen. Ello, debido a la salida obligatoria de los cotizantes jóvenes desde los multifondos tradicionales.
Sin embargo, este efecto negativo sería compensado casi en su totalidad por el incremento en la demanda de este mismo tipo de instrumento en las etapas finales de la trayectoria, donde los afiliados cercanos al retiro son reubicados en carteras de protección o de menor riesgo.
De este modo, el proceso de "neteo" resultaría en una disminución total de US$ 331 millones para la renta fija local, equivalente a un baja de 0,13% del stock total administrado. Por su parte, la renta variable local experimentaría un incremento neto de US$ 101 millones, impulsado principalmente por las exigencias de compra en los tramos iniciales.
"El impacto de stock sobre el mercado financiero chileno será marginal. La liquidación de renta fija local por parte de las cohortes jóvenes se compensa de manera natural con la demanda de protección de los afiliados senior, resultando en un movimiento neto de apenas -0,13% de los activos totales administrados", indicó el estudio.
Inversiones en el exterior
"La verdadera reconfiguración del portafolio previsional operará en el plano internacional, a través de una rotación estratégica de activos globales", dijo Bci.
Lo anterior, porque el estudio apuntó que se ejecutaría un traspaso directo de aproximadamente US$ 3.108 millones desde instrumentos de renta fija extranjera hacia fondos de renta variable internacional, lo que equivale a mover un 1,2% del stock total del sistema.
"La renta variable internacional se consolida como la clase de activo más beneficiada por la reforma, registrando un aumento generalizado a lo largo del ciclo de vida de los fondos que equivale a una compra neta de 3.039 millones de dólares", indicó el informe.
"Este comportamiento demuestra que el verdadero impacto sistémico de los fondos generacionales no radica en una repatriación de capitales hacia Chile, sino en una relocalización estratégica del portafolio extranjero de las administradoras, el cual migrará activamente desde instrumentos de renta fija soberana global hacia renta variable internacional para potenciar el ahorro de las generaciones más jóvenes", concluyó.
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