Fondos generacionales: Bci apunta a efecto "marginal" en el mercado local pero reconfiguración del portafolio internacional de las AFP

En la cartera internacional que administran las AFP, el estudio prevé un traspaso de US$ 3.108 millones desde instrumentos de renta fija extranjera hacia fondos de renta variable internacional, siendo este vehículo el más beneficiado por la transición.

El 3 de julio, la Superintendencia de Pensiones publicó en consulta su propuesta de nuevo régimen de inversión de los fondos de pensiones, que incorporó la transición desde los actuales multifondos a un esquema basado en en la creación de 10 fondos generacionales.

Un informe elaborado por Bci Estudios analizó el impacto de esta normativa en consulta, sobre todo, el efecto en los portafolios que administran las AFP. Para ello, agrupó los diferentes instrumentos de inversión en cinco grupos: r enta fija local, renta variable local, renta fija externa, renta variable externa y activos alternativos más otros.

"Frente a esta transformación, surge la necesidad de cuantificar el impacto macroeconómico y financiero que generará la reorganización de los portafolios previsionales. El presente informe evalúa el impacto potencial de esta transición sobre la economía chilena. Para ello, analiza el rebalanceo en el stock de activos y la evidencia internacional tomando como referencia la experiencia de México en una transición similar", dice el documento.

Efecto "marginal" en el mercado local

El informe del banco concluyó que, al analizar el cambio neto en el stock de capital por la transición a fondos generacionales, se aprecia una recomposición de los portafolios que administran las AFP que generaría un impacto acotado para los activos locales.

En detalle, indicó que la renta fija local registra una fuerte presión de venta en las primeras tres etapas de la trayectoria (hasta 35 años, 35 - 40 y 40 - 45) que propone el nuevo régimen. Ello, debido a la salida obligatoria de los cotizantes jóvenes desde los multifondos tradicionales.

Sin embargo, este efecto negativo sería compensado casi en su totalidad por el incremento en la demanda de este mismo tipo de instrumento en las etapas finales de la trayectoria, donde los afiliados cercanos al retiro son reubicados en carteras de protección o de menor riesgo.

De este modo, el proceso de "neteo" resultaría en una disminución total de US$ 331 millones para la renta fija local, equivalente a un baja de 0,13% del stock total administrado. Por su parte, la renta variable local experimentaría un incremento neto de US$ 101 millones, impulsado principalmente por las exigencias de compra en los tramos iniciales.