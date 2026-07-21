Mayor inflación desacelera el crecimiento de la renta imponible promedio de los cotizantes de AFP

Pese a que el dato creció 5,1% nominal en mayo, respecto del mismo mes del año pasado, el alza real fue de apenas 1,5%.

Uno de los componentes clave con el que se construye una pensión es el ingreso que obtiene una persona durante toda su vida laboral formal.

Este elemento se ha visto afectado por el alza de la inflación, según un estudio de la Asociación de AFP.

De acuerdo con el informe, el ingreso imponible promedio de los cotizantes alcanzó a $ 1.350.764 al cierre de mayo de este año y, pese a que ese monto significó un crecimiento nominal de 5,1% respecto del mismo mes del año pasado, en términos reales, es decir, descontando la inflación, se evidencia una desaceleración en los últimos meses.

Ello, porque la variación anual real disminuyó desde 2,5% en marzo a 1,6% en abril y, posteriormente, a apenas 1,5% en mayo.

La inflación

El principal motivo de la desaceleración fue el aumento de la inflación. La Unidad de Fomento (UF) creció 2,4% anual en marzo, mientras que en mayo el alza fue de 3,6%.

“Esto demuestra que, aunque los salarios en pesos suben un 5% en 12 meses, parte importante de este incremento se ve absorbido por el mayor costo de la vida. La principal explicación de esta desaceleración es la inflación. Mientras en marzo la UF creció 2,4% en 12 meses, en mayo este incremento alcanzó un 3,6%, reduciendo el crecimiento real del ingreso de los trabajadores”, dijo el gerente de estudios de la Asociación de AFP, Roberto Fuentes.

Mayor avance en las mujeres

En mayo, el crecimiento del ingreso imponible promedio de las mujeres fue superior al de los hombres. El monto llegó a los $ 1.255.320, lo que reflejó un avance real anual de 1,7%. En el caso de los hombres, el dato fue de $ 1.425.334, lo que significó un alza de 1,3% en 12 meses.

Pese a este mayor crecimiento, el ingreso imponible promedio de las mujeres todavía sigue por debajo del de los hombres. En ese mes, la diferencia fue de $ 170.014, lo que fue equivalente a una brecha salarial de 11,9%.