Cómo cayó en desgracia Leopold Aschenbrenner, el “niño prodigio” de la IA

La vertiginosa trayectoria del gestor de un hedge fund de US$ 20.000 millones terminó con una llamada a Ken Griffin, director ejecutivo de Citadel.

Leopold Aschenbrenner se hizo famoso por su capacidad para predecir el futuro. Pero al operador, apodado el “Nostradamus de la IA”, le habría costado mucho prever la rapidez con la que su prometedor hedge fund se vería envuelto en problemas.

Este antiguo miembro de OpenAI, sin experiencia previa en el mundo de las finanzas, se había convertido en dos años en toda una sensación en Wall Street, acumulando unas ganancias de más del 400% para su hedge fund Situational Awareness -de más de US$ 20 000 millones- sólo en los primeros seis meses de este año.

Pero sus apuestas, financiadas con deuda, por un futuro deslumbrante para la IA colocaron a Aschenbrenner en el lado equivocado de una brutal caída del mercado en las últimas semanas.

La presión constante de los banqueros del fondo y los esfuerzos por vender rápidamente gran parte de su cartera culminaron a última hora del miércoles por la noche, cuando Aschenbrenner habló por teléfono con Ken Griffin, director ejecutivo de Citadel.

El niño prodigio de 24 años y uno de los inversores más temidos de Wall Street cerró un acuerdo para vender gran parte de la cartera de Situational Awareness al hedge fund de Griffin.

La adquisición por parte de Citadel de la mayor parte de las participaciones bursátiles cotizadas de Situational Awareness, que en su momento se estimaron en US$ 16 000 millones, superó a sus rivales Millennium Management y Jane Street y supone una de las operaciones bursátiles más grandes y repentinas de la historia de Wall Street.

De Columbia a FTX

El rápido espiral descendente de la empresa es una historia ya conocida, ya que Silicon Valley y Wall Street volvieron a apoyar con todo su peso a un inversor ilusionado pero sin experiencia que prometía que esta vez sería diferente.

“Todo el mundo quiere siempre encontrar a la próxima estrella en ascenso”, afirmó un ejecutivo con amplia trayectoria en hedge funds. “Es algo que no deja de repetirse”.

Ni Situational Awareness ni Aschenbrenner respondieron a las solicitudes de comentarios por parte del Financial Times.

Aschenbrenner cautivó a sus inversores con ideas audaces sobre la IA extraídas de su red de seguidores del altruismo eficaz, la controvertida filosofía de “hacer el bien”, cuyos devotos formaban parte tanto de la plataforma de cripto que quebró, FTX, como de la potencia de la IA, Anthropic.

Tras graduarse en la Universidad de Columbia a los 19 años, trabajó brevemente para el FTX Future Fund, la rama filantrópica del imperio de Sam Bankman-Fried antes de que éste se derrumbara a finales de 2022 en un caso de fraude de varios miles de millones de dólares.

Por aquella época, Aschenbrenner conoció a la que sería su esposa, Avital Balwit, que ahora trabaja como jefa de gabinete del director ejecutivo de Anthropic. Más tarde se incorporó al equipo de “Superalineación” de OpenAI, antes de ser despedido por una supuesta filtración.

La carrera de Aschenbrenner dio un giro en 2024, cuando escribió un tratado de 165 páginas sobre cómo la IA -y, en especial, la inteligencia artificial general- transformaría drásticamente la sociedad en los próximos años.

El ensayo, titulado “Situational Awareness”, tuvo un gran éxito. Aschenbrenner aprovechó su recién adquirida popularidad para recaudar fondos para un hedge fund, con inversiones principales del antiguo director ejecutivo de GitHub, Nat Friedman, y de Patrick y John Collison, fundadores de Stripe.

El inversor de la Generación Z -al que el mes pasado se le describió como el “Nostradamus de la IA”- restó importancia a una pregunta sobre si correría la misma suerte que otros, como el hedge fund del multimillonario tecnológico Peter Thiel, que se hundió durante la crisis financiera de 2008.

“Obviamente, no ir a pique es algo así como la tarea número uno y dos, o lo que sea”, afirmó Aschenbrenner durante la cuarta hora de un popular podcast tecnológico en 2024, unos meses antes de lanzar oficialmente su fondo. “Si se hace bien, creo que se podría ganar mucho dinero”.

La caída

Los activos de Situational Awareness se dispararon hasta los US$ 24 000 millones, a medida que Aschenbrenner invertía dinero en apostar por los ganadores del sector de la IA.

Pero en julio, algunas de las mayores posiciones bursátiles del fondo de cobertura, según sus últimos informes regulatorios, parecían estar desplomándose.

El fondo -dirigido por siete profesionales y 20 empleados- llegó a tener en su cartera cientos de millones de dólares en Bloom Energy y Sandisk, cuyas acciones habían caído alrededor de un 40% desde finales de junio hasta principios de esta semana.

Cuando Intel presentó unos sólidos resultados el 23 de julio, el precio de sus acciones cayó de forma sorprendente y comenzaron a surgir especulaciones de que alguien estaba vendiendo de forma agresiva en el mercado.

Ese vendedor era Aschenbrenner, según varias personas familiarizadas con el asunto. “Intentaba recuperar sus pérdidas”, afirmó una de ellas. “Tenía la ilusión de seguir teniendo el control… pero no lo tenía en absoluto”.

A pesar de la caída en picada de la industria de la inteligencia artificial, Aschenbrenner envió el 24 de julio una carta a sus inversores en la que enumeraba las espectaculares rentabilidades del fondo -un 439% en el año hasta finales de junio y un 1.551% desde su creación- antes de insinuar que ya se avecinaban problemas.

“Es más importante que nunca ser conscientes de la posible volatilidad en el futuro”, escribió. Aschenbrenner reconoció que su empresa no había sido “inmune” a la reciente caída de los valores tecnológicos, pero afirmó que la corrección del mercado era un “momento especialmente bueno para invertir”.

Dos inversores que hablaron con el FT en aquel momento afirmaron que la carta los había tranquilizado.

Pero poco después, la situación del fondo se había deteriorado. Según personas con conocimiento del proceso, Aschenbrenner llamó a varios inversionistas para solicitar capital fresco o vender determinados activos. Las llamadas fueron puntuales y ofrecían a los aportantes directos diferentes condiciones.

“Me ofrecía unas condiciones y a otro inversionista otras completamente diferentes”, afirmó una persona a la que el hedge fund llamó en busca de ayuda.

Algunos de los bancos de Wall Street que habían concedido financiación contra la cartera de Aschenbrenner ya estaban en alerta. Los préstamos a hedge funds se habían vuelto extraordinariamente lucrativos, y representaban una parte cada vez mayor de los balances de los bancos.

Pero al menos un bróker principal incluyó a Situational Awareness en una “lista de vigilancia” debido a la naturaleza altamente volátil y concentrada de sus apuestas por acciones relacionadas con la inteligencia artificial.

Según un ejecutivo del banco, el prime broker solicitó margen adicional para respaldar sus posiciones en varias ocasiones a lo largo del último año, incluida esta misma semana.

“Nuestra gente no se sentía cómoda con la exposición, dada la composición de la cartera y el perfil crediticio (de la empresa)”, afirmó el ejecutivo.

El rol de Citadel

El miércoles, los problemas de Situational Awareness llegaron a su punto álgido. A medida que las acciones tecnológicas seguían cayendo, los inversores se quejaban de que no podían ponerse en contacto con el fondo de Aschenbrenner.

“Leopold simplemente dejó de atender llamadas”, afirmó un inversionista del fondo.

En cambio, Aschenbrenner estaba hablando con algunos de los operadores más agresivos de Wall Street -Jane Street, Millennium y Citadel- en busca de un acuerdo rápido para vender la totalidad o gran parte de la cartera, según afirmaron personas al tanto del asunto.

Jane Street había respaldado anteriormente al fondo, en una medida poco habitual para esta entidad de negociación por cuenta propia, y se encuentra entre los inversores que se enfrentan a pérdidas.

Otros grupos financieros también comenzaron a interesarse por los activos de Situational Awareness el miércoles por la tarde y estaban en conversaciones para adquirir potencialmente ciertas partes de sus participaciones privadas, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Varios inversores afirmaron que Aschenbrenner estaba barajando la venta de parte o la totalidad de su codiciada participación en Anthropic, aunque a un precio superior a su última valoración de US$ 900 000 millones.

Griffin, el multimillonario fundador de Citadel, estuvo “muy involucrado” en el torbellino de negociaciones, que se prolongaron durante toda la noche. Poco después del amanecer, Citadel salió a la luz con un acuerdo.

Situational Awareness se quedó con una pequeña parte de las acciones cotizadas no apalancadas y con sus participaciones privadas, según dos personas familiarizadas con el asunto. Una persona cercana a la empresa afirmó que “esto no había terminado”.

Otra persona implicada en las negociaciones señaló que la pregunta que dejaba el episodio no era cómo se había estructurado el acuerdo, ni cuánto dinero ganaría Citadel con la operación, ni qué camino seguiría Situational Awareness a partir de ahí.

“La verdadera pregunta es: ¿cómo es posible que alguien invirtiera tanto dinero y, además, prestara tanto dinero a un... joven sin experiencia personal y sin infraestructura alguna?”