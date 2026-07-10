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El hombre que Trump quiere que dirija el Departamento de Justicia

Todd Blanche, que en su día fue un “outsider”, ocupa ahora un puesto clave en el Gobierno.

Por: Kaye Wiggins y Ella Lee (Financial Times)

Publicado: Sábado 11 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>El hombre que Trump quiere que dirija el Departamento de Justicia</p>

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