El repliegue del brazo venture de SQM

La minera ya no destinará recursos frescos a startups y ahora su CVC entrará en un periodo de gestión de las siete compañías en las que apostó cerca de US$ 40 millones.

Ripley, Cencosud, Emasa. Esos son sólo algunos ejemplos de los corporate venture capital (CVC) que han cerrado o, como dicen algunas voces al interior de esas empresas, han experimentado “una completa reestructuración”.

Esos son los términos que hoy ocupan fuentes ligadas a SQM, la minera no metálica que en 2022 empezó a delinear su propio brazo de inversión en startups y de aceleración, una estructura que contempló un fondo de US$ 40 millones y que se invirtió casi en su totalidad.

Pero ahora, explican distintos conocedores, ese vehículo dejó de buscar nuevas apuestas. Desde el entorno de la compañía matizan y describen una segunda etapa, la de gestionar las participaciones que ya tienen y, cuando lo amerite, venderlas.

El comienzo

En marzo de 2022, mientras negociaba con la Corfo quedarse un período más al mando de Start-Up Chile, María de los Ángeles Romo recibió un llamado de un alto ejecutivo de SQM. La minera quería entrar al capital de riesgo, un rubro que le era ajeno, y buscaba a alguien que diseñara el modelo desde cero. Romo aceptó y en un mes estaba instalada en las oficinas de El Trovador, en Las Condes. Los primeros meses los dedicó a estudiar el mercado de los CVC y a reunirse con quienes ya lo habían intentado en Chile, como Wind de Copec, Güil de Kaufmann, ABC Ventures y CMPC Ventures.

El plan original era un fondo pequeño para financiar Series A. El directorio pidió ampliarlo para cubrir toda la categoría de emprendedores, y en diciembre de 2022 la compañía anunció SQM Lithium Ventures, un fondo de hasta US$ 40 millones con foco en litio, agua y electromovilidad y que dependía de Lithium International. La estructura tenía dos pisos. Un programa de aceleración en Antofagasta junto a Endeavor, con cheques de US$ 25 mil sin equity para proyectos en etapa temprana, y la inversión en Series A con posiciones minoritarias, para no anular a los fundadores.

La meta, dijo Romo a DF MAS en 2023, era entrar en 10 startups en cuatro años y desinvertir en los cuatro siguientes. Empezaron con un equipo pequeño en Chile y sumaron scouts en Estados Unidos, Canadá, Holanda, China e Israel.

Las salidas

Son diversas las personas que confirman que María de los Ángeles Romo ya no participa de la minera no metálica. Otro de los que dejó la firma fue el estadounidense Robert Shepherd, senior investment manager y uno de los primeros ejecutivos en participar de esta instancia. Con su salida, también dejó los puestos de observer que ocupaba en representación de la firma en directorios como los de Terraline y Electric Era.

De acuerdo a distintas voces, hace ya más de un año SQM había invertido “casi todos” los US$ 40 millones presupuestados. A pesar de eso, a lo largo de este año distintos ejecutivos de este brazo publicaron posts destinados a seguir buscando empresas para invertir. “Este año, estamos invirtiendo en un selecto grupo de empresas de las series A y B dirigidas por sus fundadores que desarrollan tecnologías en todo el ecosistema del litio, desde los procesos de la fase inicial hasta la movilidad y los materiales avanzados”, lanzó Shepherd a principios de 2026. Y hace tres meses Pascale Farcas, scouting del CVC, publicó algo más específico. “Buscamos conectar con tecnologías y soluciones que puedan ayudarnos a abordar los principales retos de la planta de concentración mineral”, escribió.

Sin embargo, en los últimos meses, coinciden distintos consultados, la señal cambió. SQM ya no destinará recursos frescos a nuevas startups y el brazo quedará enfocado en administrar lo que ya construyó: gestionar las inversiones y evaluar las salidas en las compañías de las que participa. Por eso mantiene todas sus posiciones en los directorios. La decisión de este repliegue -dicen algunos conocedores del proceso- habría venido directamente del gerente general de la firma, Ricardo Ramos.

Un testigo explica que con la corrección del precio del mineral se empezaron a eliminar algunos cargos duplicados, algo importante para una compañía que históricamente ha sido disciplinada con los costos.

Hay otras señales que apuntan a un enfriamiento. La aceleradora que el fondo operaba en Antofagasta junto a Endeavor completó cuatro generaciones y 44 startups, pero desde agosto de 2024, cuando presentó su última camada, nunca abrió una nueva convocatoria. En enero de 2025 la propia Farcas dejó el cargo de acceleration officer del programa para dedicarse sólo al scouting. Además, en 2025 SQMi informó la creación de un modelo de venture client, un esquema en que la compañía actúa como cliente temprano de startups y prueba sus tecnologías sin invertir capital en ellas.



Las inversiones

Entre agosto de 2023 y julio de 2025 el fondo de SQM concretó siete inversiones. En total fueron dos en Estados Unidos, dos en Reino Unido, una en Estonia, una en Australia y una en Chile. Para llegar a ellas, vieron y analizaron más de 1.500 startups, una cifra normal en este rubro.

El método de inversión era más o menos el siguiente: cada año había tres o cuatro comités de inversión y en cada uno se analizaba apenas un puñado de empresas. Ahí se revisaban los números, las proyecciones y el equipo. El fondo viajaba a las oficinas de la startup y, en el escenario ideal, el emprendedor llegaba a Santiago a defender su proyecto. La decisión del comité debía ser unánime, y una vez aprobada la inversión pedían al menos un sillón en el directorio. Cuando no había espacio, entraban como observadores.

La primera apuesta fue Electric Era, una firma de Seattle fundada por ex ingenieros de SpaceX que recibió US$ 3 millones y que hoy instala los cargadores rápidos de Costco en Estados Unidos. Luego vino Altilium, una empresa de reciclaje de baterías en Reino Unido que después sumó un refuerzo de US$ 9,43 millones, hasta completar US$ 12 millones. En abril de este año Altilium recibió £ 18,5 millones del gobierno británico para construir su planta comercial.

En 2024 se sumaron la inglesa Salinity Solutions, con £ 1 millón y un piloto comprometido en el Salar de Atacama; la chilena Movener, con hasta US$ 2 millones para su kit que convierte camiones diésel en híbridos y que probó en María Elena con ahorros de combustible en torno a 20%, y la californiana Terraline, con US$ 3 millones para un camión eléctrico de largo alcance que hoy pilotea con el gigante logístico Crowley.

Las últimas dos llegaron el año pasado. El fondo lideró la ronda de la australiana Kite Magnetics, con 3,6 millones de dólares australianos, y en julio encabezó la Serie A de US$ 6 millones de la estonia Vok Bikes, que fabrica bicicletas de carga eléctricas y opera en 14 países con clientes como IKEA y Wolt.

En varias de esas compañías SQM se sentó a la mesa. Romo fue directora de Vok y Terraline y observadora en Electric Era. Juan Pablo García, portfolio manager de SQM Lithium Ventures, participa como observador en Altilium, Kite Magnetics, Salinity y Terraline, y desde junio también en Movener.

Ahora es justamente García quien lidera la gestión del portafolio. Él, además, ya no reporta a Mark Fones, el gerente general de SQM International Lithium, sino a Hernán Uribe Ureta, vicepresidente de Desarrollo de SQM, porque este brazo de inversión dejó de depender de SQMi y pasó a colgar de SQM S.A. Las decisiones sobre el futuro de las participaciones, cuándo vender y a qué precio, se tomarán desde ahí.

Y si bien ahora se enfocarán en gestionar las participaciones que ya compraron, una cosa está clara en la minera chilena: de inversiones frescas, por ahora, nada.