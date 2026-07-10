Guaguas accionistas: la trastienda de las Trump Accounts

Desde el 4 de julio, cada niño estadounidense nacido entre 2025 y 2028 recibe US$ 1 000 del Tesoro invertidos en el S&P 500. Detrás del programa hay un inversionista de Silicon Valley que empujó la idea por cinco años, una donación de US$ 6 250 millones de Michael Dell y una app diseñada por el cofundador de Airbnb.

Mi hija nació en 2025. Si hubiera nacido en Estados Unidos, hoy tendría US$ 1.000 invertidos en un fondo que replica al S&P 500, regalo del Tesoro americano, y yo estaría revisando su saldo en una app con un chanchito de vidrio lleno de monedas doradas.

El lunes pasado ocurrió algo inédito en Wall Street. La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq, competidores de toda la vida, abrieron el mercado juntos y a distancia desde la Casa Blanca. Trump tocó la campana en el Salón Oval, acompañado del secretario del Tesoro Scott Bessent y de un grupo de CEOs, para celebrar la primera apertura de mercado tras el lanzamiento oficial de las Trump Accounts. “Hoy es un día histórico. Al comenzar el año 250 de Estados Unidos, estamos lanzando las llamadas Trump Accounts... para asegurar que cada niño americano nazca con una ventaja y una oportunidad justa al sueño americano”, dijo. En medio de la ceremonia recomendó comprar computadores Dell (Michael Dell estaba invitado, por supuesto). La acción cerró ese día 7% arriba.

“El sueño americano le pertenece a cada niño. Hoy estamos equipando a la próxima generación para reclamar la parte que le corresponde”, agregó Bessent, e invitó a los padres a entrar a TrumpAccounts.gov y descargar la app oficial.

Pero partamos por lo básico: ¿qué son exactamente estas cuentas?

Las Trump Accounts nacieron en el One Big Beautiful Bill, la gran ley tributaria que Trump firmó el 4 de julio de 2025. Un año después, las cuentas quedaron operativas.

Funcionan así: todo niño estadounidense nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, con número de seguridad social (SSN), recibe US$ 1.000 del Tesoro en una cuenta de inversión a su nombre. La plata entra automáticamente a un ETF que sigue al S&P 500 (el fondo default es el SPDR Portfolio S&P 500 de State Street, y en los próximos meses se sumarán alternativas de Vanguard e iShares). Cualquier menor de 18 años puede tener una cuenta, aunque los nacidos antes de 2025 no reciben el regalo inicial.

Los padres pueden aportar hasta US$ 5 000 extra al año con plata ya tributada, y los empleadores hasta US$ 2 500 dentro de ese tope, sin que cuente como sueldo del trabajador. La cuenta crece con impuestos diferidos y a los 18 años pasa a manos del titular (ya adulto) con el tratamiento de un IRA tradicional: puede usarla para educación, para una casa, o dejarla componiendo hasta la jubilación. Un detalle: al retirar la plata se pagan impuestos, como en cualquier IRA.

Los números que muestra el sitio oficial, basados en promedios históricos del S&P 500 y con todas las advertencias del caso, son: sin aportar un peso extra, los US$ 1 000 llegarían a unos US$ 15 000 a los 18 años. Aportando US$ 5 000 anuales, la cuenta rondaría los US$ 742 000 a los 55.

Anthony Pompliano (figura conocida por su podcast y newsletter de negocios), uno de los promotores más entusiastas del programa, calcula que los US$ 1 000 iniciales podrían transformarse en US$ 500 mil al momento de jubilar, y escribió tras el lanzamiento que esta puede ser la iniciativa con más apoyo transversal que ha visto. Según él, todos entienden el poder de darle a un niño plata que se componga por décadas.

La idea

La idea original es de Brad Gerstner, el fundador de Altimeter Capital, uno de los inversionistas tech más conocidos de Silicon Valley. Desde 2020 viene empujando el concepto de dar US$ 1 000 a cada niño al nacer, bajo el nombre Invest America. Su argumento es que la brecha de riqueza se achica haciendo que más gente tenga skin in the game (tener algo propio en riesgo) en el capitalismo americano.

Gerstner pasó años empujando el proyecto en Washington hasta que logró meterlo en la gran ley tributaria de 2025. En el camino, los republicanos de la Cámara rebautizaron las cuentas como “MAGA accounts” (una sigla forzada de Money Accounts for Growth and Advancement) y, a última hora, cuando se cerraba el texto final, les pusieron el nombre definitivo: Trump Accounts.

El proyecto de Gerstner terminó con el nombre del Presidente pero a él no pareció importarle, el lunes del lanzamiento estaba en CNBC celebrando, y predice que los compromisos privados al programa llegarán a US$ 100 mil millones.

Los billonarios que pusieron plata

La ley dejó una puerta abierta para que privados donen a las cuentas. Y se armó una fila .Los primeros fueron Michael y Susan Dell. El 2 de diciembre de 2025, en un evento en la Casa Blanca, anunciaron una donación de US$ 6 250 millones, es decir, US$ 250 para cada uno de los 25 millones de niños de 10 años o menos que vivan en códigos postales con ingreso familiar mediano bajo US$ 150 mil. Dell la calificó como la “inversión más inteligente” en el futuro de los niños, según dijo a Fox News.

Después se sumó Ray Dalio, el fundador de Bridgewater, quien junto a su señora Barbara comprometió US$ 75 millones para unos 300 mil niños de Connecticut, el estado donde vive. Sanjay Mehrotra, CEO de Micron, comprometió US$ 250 millones. Y Gerstner, oriundo de Indiana, anunció en enero US$ 250 para cada niño menor de 5 años de su estado natal.

Esta semana llegó la donación más comentada. Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, anunció el mismo lunes de la campana que ella y su marido donarán parte de sus acciones de SpaceX a más de 2 millones de cuentas de niños de entre 11 y 17 años de hogares bajo ciertos umbrales de ingreso, con preferencia por las familias del centro de Texas, donde viven. Barron’s valorizó el paquete en más de US$ 324 millones. El anuncio llegó días después de que Trump dijera en CNBC que esperaba que Elon Musk donara acciones de la empresa espacial.

A eso se agregan las compañías que prometieron replicar los US$ 1 000 del Tesoro para los hijos de sus empleados. Dell fue la primera y lo anunció en junio de 2025, cuando la ley ni siquiera estaba aprobada, en un evento en la Casa Blanca junto a Dara Khosrowshahi de Uber, David Solomon de Goldman Sachs y Vlad Tenev de Robinhood. Después se sumaron JPMorgan, BlackRock y Chipotle, entre otras. La lista de logos en el sitio oficial parece un mall gringo, con Mastercard, Visa, Comcast, Charles Schwab, SoFi, Block, BNY, State Street, Chime, Charter y hasta Steak ‘n Shake, la cadena de hamburguesas.

Una app hecha por el cofundador de Airbnb

Otra de las maravillas gringas es que el sitio y la app oficial los diseñó Joe Gebbia, cofundador de Airbnb y hoy el primer chief design officer del gobierno de Estados Unidos, a cargo del National Design Studio que creó Trump para modernizar las páginas web federales. La app se desarrolló junto a BNY y Robinhood, y Gebbia se llevó a diseñadores de Silicon Valley para que un trámite del IRS pareciera producto de una fintech, con gráficos simples, proyecciones de saldo a los 18 años y aportes recurrentes programables (la pantalla de ejemplo muestra US$ 20 mensuales cargados a una cuenta de Chase). Según dijo Gebbia esta semana, ya hay 6 millones de padres registrados y las familias han aportado más de US$ 50 millones de su propio bolsillo.

Las inscripciones partieron a comienzos de año y a fines de febrero ya había unos 3 millones de niños registrados, según cifras del Tesoro reportadas por CNBC.

¿Y cómo se participa? Si el niño nació entre 2025 y 2028, los US$ 1 000 los pone el Tesoro; los papás sólo tienen que reclamar la cuenta entrando a su perfil del IRS con ID.me y llenando el formulario 4547 (el IRS promete que toma entre 5 y 10 minutos), o directamente por la app. ¿Y los filántropos? El sitio oficial tiene un botón “Participate” que abre un correo directo a TrumpAccountPledge@treasury.gov.

¿Y el bitcoin?

El día del lanzamiento, un periodista le preguntó a Trump si las cuentas podrían incluir bitcoin. “Algo podría pasar en ese sentido”, respondió, y agregó que se volvió “un tipo muy cripto” por una razón simple: “si nosotros no lo tenemos, lo va a tener China”.

Por ahora, sin embargo, todo sigue en el S&P 500.

Tenev, el CEO de Robinhood, resumió la apuesta ese mismo lunes en CNBC: hoy el 62% de los americanos tiene acciones en bolsa, y la pregunta que se hacen es cómo acercar ese número al 100%. Las Trump Accounts apuntan exactamente ahí, millones de niños accionistas del S&P 500 antes de aprender a leer.

Mientras tanto, yo espero que a algún político chileno se le ocurra copiar la idea.