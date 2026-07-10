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Guaguas accionistas: la trastienda de las Trump Accounts

Desde el 4 de julio, cada niño estadounidense nacido entre 2025 y 2028 recibe US$ 1 000 del Tesoro invertidos en el S&P 500. Detrás del programa hay un inversionista de Silicon Valley que empujó la idea por cinco años, una donación de US$ 6 250 millones de Michael Dell y una app diseñada por el cofundador de Airbnb.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>Guaguas accionistas: la trastienda de las Trump Accounts</p>

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