Los venezolanos buscan sobrevivientes tras devastadores terremotos

El número de fallecidos subió a 589, con más de 2.980 heridos, según informó el viernes en la mañana la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, mientras los equipos de rescate internacionales comenzaban a llegar al país. Se prevé que las cifras de víctimas aumenten.

Al día siguiente de que dos terremotos consecutivos sacudieran Venezuela la noche del pasado miércoles, los vecinos de la ciudad costera de Catia La Mar retiraban escombros con sus propias manos en un intento por rescatar a sus vecinos atrapados.

Algunas zonas de Catia La Mar, una localidad costera densamente poblada del estado de La Guaira, ubicada a 28 kilómetros de la capital, Caracas, quedaron arrasadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro del país, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El número de fallecidos subió a 589, con más de 2.980 heridos, según informó el viernes en la mañana la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, mientras los equipos de rescate internacionales comenzaban a llegar al país. Se prevé que las cifras de víctimas aumenten.

“Vamos a rescatar a las personas que están atrapadas”, afirmó Rodríguez, quien también anunció que La Guaira sería “militarizada” como respuesta a la catástrofe.

“Hemos declarado La Guaira zona de desastre debido a la enorme magnitud del impacto de este fenómeno, que sencillamente ha devastado zonas enteras de este estado”, dijo Rodríguez el viernes.

Rodríguez declaró el estado de emergencia a nivel nacional y señaló que el principal aeropuerto del país, ubicado en La Guaira, sufrió daños.

La ayuda de los vecinos

En los alrededores de Catia La Mar, el jueves en la tarde, se podían ver cadáveres atrapados bajo los escombros.

Los edificios de departamentos y las torres de hoteles quedaron reducidos a montones de hormigón destrozado y acero retorcido. Sobre uno de esos montones de escombros, los vecinos retiraban los restos bajo un sol abrasador.

Orlando Requena, al igual que muchos sobrevivientes de La Guaira, explicó al Financial Times que las labores de rescate las estaban llevando a cabo los propios vecinos. Apenas se veían trabajadores de los servicios de emergencia en los lugares afectados de Catia La Mar, ni tampoco había excavadoras ni maquinaria pesada.

“Estamos aquí esperando a que el gobierno nos diga qué hacer”, dijo Requena, que huyó de su casa la noche del miércoles con su hija. “No sabemos si es seguro volver al interior”.

Muchas de las viviendas que aún seguían en pie en Catia La Mar el jueves en la tarde presentaban grietas gigantes que las atravesaban, mientras que otras se hundían lentamente. Las Fuerzas Armadas indicaron en un comunicado de prensa que estaban desplegando hospitales de campaña en el estado.

Muchos residentes habían montado refugios improvisados en las calles, por miedo a que sus casas se derrumbaran durante las réplicas, mientras que las autoridades locales comenzaron a alojar a algunos de los desplazados en un estadio de béisbol.

En Caracas, donde también se derrumbaron varios edificios, los voluntarios recogieron comida, agua y medicamentos para llevarlos a los sobrevivientes de La Guaira.

“Los vecinos se están uniendo para proporcionar comida y agua”, dijo Jade Macedo, mientras acunaba un gatito que había rescatado de entre los cadáveres. “Se trata de ayudarnos unos a otros porque hay muchos cadáveres”.

Las redes de telecomunicaciones y de suministro eléctrico estaban en gran parte interrumpidas en la ciudad, y se registraron algunos casos de saqueos. Los centros de salud estaban abarrotados de pacientes.

El rol de EEUU

Washington se comprometió a enviar ayuda al país. En un comunicado emitido el jueves, el Departamento de Estado afirmó que “además del apoyo inmediato en materia de búsqueda y rescate, transporte aéreo y coordinación, Estados Unidos está movilizando US$ 150 millones en ayuda a Venezuela a través de nuestros socios de asistencia”.

El comunicado agregaba que también se enviarían equipos especializados de búsqueda y rescate.

Los terremotos se produjeron casi seis meses después de que el entonces presidente autoritario del país, Nicolás Maduro, fuera detenido en un operativo nocturno llevado a cabo por las fuerzas especiales estadounidenses.

Desde entonces, Delcy Rodríguez, su antigua vicepresidenta, lidera el país con el respaldo de la administración Trump e impulsa reformas para abrir los sectores petrolero y minero a la inversión extranjera.

A cambio, Washington comenzó a levantar las sanciones de “máxima presión” que se impusieron durante la primera administración Trump.

Rodríguez afirmó en un discurso de la noche del miércoles que su gobierno había sido contactado por “instituciones financieras multilaterales que se ofrecían a prestar apoyo”.

Este país rico en petróleo mantiene conversaciones con el FMI para reestructurar su deuda pública, que se disparó bajo el mandato de Maduro y de su predecesor, Hugo Chávez. El Financial Times informó el martes que el país estaba a punto de revelar una deuda acumulada de US$ 240 000 millones, lo que la convertiría en la mayor reestructuración soberana de la historia.

“Estamos en contacto con las autoridades venezolanas y estamos evaluando la mejor forma de prestar apoyo, incluso mediante asistencia técnica y coordinación con los socios internacionales que responden al desastre”, afirmó el Banco Mundial en un comunicado el jueves.

Epicentro

El epicentro de los dos terremotos se ubicó cerca de Morón, donde se encuentra una de las principales refinerías de petróleo del país. Los bomberos locales indicaron que el complejo petroquímico estaba reanudando su actividad el jueves en la mañana, tras una parada preventiva.

La gran empresa estadounidense Chevron, que extrae aproximadamente una quinta parte de los 1,2 millones de barriles diarios de crudo que produce Venezuela, afirmó que seguía operando y que todo su personal se encontraba a salvo.

En Catia La Mar, sin embargo, la situación seguía siendo desesperada.

“Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir; nuestros hijos necesitan agua, comida y sombra”, dijo Adriana Campos, rodeada de niños mientras contenía las lágrimas. “Los adultos podemos aguantar un poco más, pero nuestros hijos están sufriendo muchísimo”.