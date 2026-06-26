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Los venezolanos buscan sobrevivientes tras devastadores terremotos

El número de fallecidos subió a 589, con más de 2.980 heridos, según informó el viernes en la mañana la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, mientras los equipos de rescate internacionales comenzaban a llegar al país. Se prevé que las cifras de víctimas aumenten.

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 16:20 hrs.

<p>Los venezolanos buscan sobrevivientes tras devastadores terremotos</p>

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