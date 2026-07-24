Bienvenidos a la era del algodón de azúcar financiero

Los políticos de Washington están preocupados -una vez más- por los desequilibrios globales. No es de extrañar: Estados Unidos no sólo necesita que los inversores extranjeros compren una cantidad cada vez mayor de bonos del Tesoro, sino que las exportaciones de China siguen aumentando, lo que alimenta los déficits occidentales. Sin embargo, hay un segundo aspecto de los desequilibrios actuales del que rara vez se habla: el tamaño del sector financiero global en relación con la economía “real”.



Esto me ha fascinado desde que entrevisté en 2007 a un experto en finanzas islámicas que comparó los mercados modernos con una máquina de algodón de azúcar. ¿El motivo? Los activos reales -como las viviendas- se utilizaban para garantizar deuda que luego se rehipotecaba varias veces, en parte con derivados, del mismo modo que el azúcar se hila y se vuelve a hilar hasta convertirse en algodón de azúcar.

Esa nube financiera parecía impresionante. Pero, al igual que el algodón de azúcar, el valor de sus activos “reales” era escaso, tal y como descubrimos cuando el sector financiero se derrumbó.



¿Ha cambiado esto ahora? Se podría pensar que sí, dado que la crisis de 2008 puso de manifiesto los peligros de una financiarización excesiva. Pero nada más lejos de la realidad. El McKinsey Global Institute acaba de publicar una fascinante estimación del balance de los activos, pasivos y riqueza mundiales. Esta serie, que comenzó en 2021, tiene la particularidad de medir tanto los activos públicos como los privados.



En 2025, este balance ascendía aparentemente a 1,8 cuatrillones de dólares, lo que suponía un récord de 100 billones de dólares más que en 2024 (el PIB mundial era de 117 billones de dólares). Esta cifra nominal incluía 620 billones de dólares en activos “reales” (inmuebles, infraestructuras, maquinaria y equipamiento, y propiedad intelectual), 550 billones de dólares en activos financieros (acciones, préstamos, bonos y divisas), contrarrestados por 600 billones de dólares de riqueza mundial, en su inmensa mayoría en manos de los hogares.



Esto es sorprendente. Pero los detalles lo son aún más: la riqueza mundial de los hogares se ha multiplicado por más de cuatro desde el año 2000, a un ritmo drásticamente más rápido que la economía “real”, en un contexto de inflación de los precios de los activos. Estados Unidos representa 175 billones de dólares de esta cifra; China, 75 billones.



Y mientras que hace dos décadas fueron los precios inmobiliarios al alza los que impulsaron este crecimiento, el año pasado fueron los precios de las acciones en fuerte subida, especialmente en EEUU, los que representaron el 57 % del aumento de la riqueza. Los activos “reales” representaron un mísero 20%, una cifra muy inferior a la anterior. Mientras tanto, los precios de los activos en EEUU son ahora 3,7 veces el PIB, el doble de la media histórica.



“El crecimiento de la riqueza mundial se vio impulsado en mayor medida por la riqueza sobre el papel, es decir, el valor nominal de los activos desvinculado de la economía real”, señala McKinsey. En lenguaje sencillo: los consumidores ricos tienen una economía de algodón de azúcar.



También hay otros detalles que llaman la atención. La deuda de los hogares, en relación con el PIB, se ha reducido drásticamente desde 2008, sobre todo en Estados Unidos. Eso es algo positivo. Sin embargo, la deuda pública se ha disparado en EEUU, Japón y Europa. La deuda empresarial china también se ha disparado. Mientras tanto, los “activos productivos”, en relación con el PIB, se han duplicado en China desde el año 2000, mientras que esa ratio se ha estancado en Estados Unidos, donde ahora se sitúa por debajo del nivel de principios de la década de 1980. Vaya.



Muchos estadounidenses podrían encogerse de hombros o señalar que algunos de los “activos productivos” de China quizá no sean tan productivos debido al exceso de inversión, mientras que algunos activos estadounidenses podrían estar infravalorados, ya que resulta muy difícil medir la inversión digital. Personalidades como Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, piensan (o esperan) que la inteligencia artificial desencadenará un milagro de productividad. Esto podría permitir a Estados Unidos salir de su deuda soberana en constante aumento y justificar las valoraciones de sus acciones.



Además, muchos economistas consideran que cierta financiarización es positiva. El FMI, por ejemplo, lleva mucho tiempo instando a los países pobres a apostar por la profundización financiera para impulsar su crecimiento. Según esa lógica, el creciente tamaño de los mercados de capitales estadounidenses podría verse como una prueba de sofisticación y fortaleza económicas.



Sin embargo, “a veces lo bueno en exceso puede ser malo”, como comenta Jan Mischke, de McKinsey, señalando que la tendencia actual “es bastante extrema”. Efectivamente. Y ahora abundan los riesgos evidentes.



Según ha señalado recientemente el Banco de Pagos Internacionales, uno de los problemas es que la riqueza depende ahora tanto de los mercados bursátiles estadounidenses -y del optimismo en torno a la IA en EEUU- que “una corrección importante en los mercados de valores podría tener consecuencias macroeconómicas más graves hoy que en el pasado”. Aún podría producirse una sacudida como consecuencia de la competencia de los modelos de IA de código abierto chinos, como el lanzamiento este mes de Kimi K3.



Otro peligro, según el FMI, es que el aumento de los tipos de interés a largo plazo podría desencadenar una crisis de deuda soberana u obligar a los gobiernos a recurrir a la inflación para salir de la deuda o a reestructurarla (a menos que se produzca ese milagro de la IA).



Además, existe una cuestión filosófica más sutil: como ha señalado mi colega Rana Foroohar, la financiarización convierte a los seres humanos de “creadores” (de productos reales) en “beneficiarios” (de valor financiero). A muchas religiones esto les desagrada; de ahí la broma que me hizo aquel erudito islámico en 2007. Pero sospecho que a muchos votantes tampoco les gusta, dado que la cultura popular occidental prefiere presentar las finanzas como un medio para impulsar el crecimiento, no como un fin en sí mismo.



Aun así, es poco probable que tales reparos disuadan a los inversores de acaparar acciones estadounidenses, o a los bancos chinos de conceder préstamos a las empresas. Para bien o para mal, nuestro mundo del siglo XXI parece adicto al algodón de azúcar financiero, sobre todo porque hace que los ricos se sientan cada vez más ricos. Al presidente de EEUU, Donald Trump, más le vale rezar para que esto no acabe en un lío pegajoso.