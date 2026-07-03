9 preguntas sobre lo que viene para Venezuela post terremoto

Cuatro venezolanos -un economista, un analista político y dos periodistas- miran a su país después del terremoto que lo azotó el miércoles 24 y, más allá de la emergencia actual, formulan preguntas mirando hacia el futuro de Venezuela. Lo que se abre, o se cierra, a partir de ahora. Desde una posible transición democrática hasta el papel de EEUU o el destino de una sociedad civil que estos días se ha visto empoderada en las labores de rescate.

1. ¿Será posible una transición hacia la democracia en un contexto de desastre natural?

La pregunta la formula el periodista y escritor venezolano Boris Muñoz, que hoy vive en Boston. “Este terremoto podría aplazar esa transición, ralentizarla, pero también podría recalentar el estado de ánimo de la población que tiene expectativas de cambio muy grandes y que no ha visto mejoras en sus situaciones personales desde la salida de Maduro. Es gente que no tiene aprecio ni ningún tipo de conexión con quienes dirigen hoy el país, que no son líderes sino -como yo los llamo- custodios del poder”, comenta. “En todo caso, no veo que Venezuela sea capaz de tolerar, ni siquiera de plantearse, un escenario de protesta y convulsión social dentro de lo que está pasando”.

La periodista venezolana Marcy Rangel, desde Caracas, también aborda el tema de acuerdo a lo que ha visto en estos días: “No se escuchan siquiera conversaciones políticas. A la oposición la veo completamente silenciada. No tenemos cabeza para nada más que la tragedia que está sucediendo. O sea, más allá de quejarte del gobierno, no veo ni creo que la gente esté politizando el espacio, porque ahorita lo que necesitamos es rescatar gente. En todo caso, si soy muy honesta, debo decir que desde hace tiempo que en Venezuela la gente de a pie no está pendiente de si la oposición o si el oficialismo; la conversación era cómo salir hacia adelante, independiente de lo que pase en la élite política, porque ya se cansaron”.

2. ¿Hay posibilidad de que ahora sí regrese María Corina Machado?

Dice Boris Muñoz: “Ahora aparentemente le han cerrado las vías para eso, pero desde mi perspectiva su regreso es muy necesario para que catalice un proceso de cambio. Seguir negados a que María Corina Machado sea un actor en este proceso es absurdo”. Y agrega: “Al cerrarle las puertas a María Corina, ellos están tomando una decisión equivocada a ojos del país, pero muy acorde con los intereses de Trump. El cálculo de Trump es que él puede manejar a Delcy (Rodríguez, la presidenta encargada) como una marioneta con la mano izquierda, pero no está pudiendo manejar a María Corina, que tiene un capital político inmenso y un apoyo que nadie más en el país tiene. De todas maneras, eso está ahora sometido a un desgaste acelerado, debido a la expectativa de que ella regrese y por las tantas promesas que ha hecho de que va a estar ahí pronto. Si no lo hace, eso va a resentirse mucho”.

3. Post terremoto, ¿cuánto cambia el debate económico en Venezuela?

Asdrúbal Oliveros, economista e investigador del IIES-UCAB, en Caracas, dice que el 24 de junio cambió drásticamente el debate económico del país. Antes, éste giraba sobre cuánto crecería el país este año (4% o 6%), la estabilización bancaria, el tamaño real de la deuda externa. Pero el terremoto giró la conversación: “Ahora, el foco económico tiene que estar principalmente en la reconstrucción. Ahí (en La Guaira, una de las zonas más afectadas) está el principal puerto y aeropuerto del país, así que eso es una prioridad porque tiene incidencia en diferentes sectores. Y luego está, obviamente, la atención a las personas afectadas, la población que perdió sus viviendas. Y también a la actividad productiva, sobre todo comercial, que había en esa zona, que necesitará apoyo del Estado”.

4. ¿Será capaz el gobierno de Delcy Rodríguez de gestionar institucionalmente esta emergencia?

Es el analista político venezolano Eugenio Martínez, director de Votoscopio, quien plantea esta interrogante. Dice: “Evidentemente Venezuela no tiene capacidad institucional para lidiar con esta emergencia, ni ante la pérdida patrimonial ni todas las demás áreas económicas que han sido afectadas. El terremoto llega después de años de deterioro fiscal, técnico, operativo; de una desinversión total, sin planes de respuesta. Reconstruir no es sólo un tema de dinero, también exige planificación, ingeniería, contratación, supervisión, coordinación pública… ¿Quién va a elaborar esos planes? ¿quién los va a supervisar?”.

Asdrúbal Oliveros hace un punto: “La literatura económica es bastante consistente en este tema. Estudios del Banco Mundial y el FMI concluyen que el impacto de un desastre natural depende mucho menos de la intensidad del fenómeno que de la fortaleza institucional del país afectado. Las economías con Estados sólidos suelen absorber el choque inicial y recuperarse relativamente rápido. En cambio, en los Estados frágiles, un desastre natural suele transformarse en una crisis prolongada porque la debilidad institucional amplifica los daños y retrasa la reconstrucción. Este es, precisamente, el principal desafío de Venezuela”.

“La literatura económica es bastante consistente en este tema. Estudios del Banco Mundial y el FMI concluyen que el impacto de un desastre natural depende mucho menos de la intensidad del fenómeno que de la fortaleza institucional del país afectado",dice el economista Asdrúbal Oliveros.

La periodista Marcy Rangel es aún más dura: “Que en este momento no tengamos un pronunciamiento oficial de cuál es el plan de contingencia para atender la tragedia, que no veamos a la presidenta encargada y su séquito en las calles, removiendo escombros, diciendo qué vamos a hacer, habla de que no hubo preparación de parte de ellos, a pesar de que en el anterior terremoto en Caracas en 1967 los especialistas dijeron que un evento se podía repetir entre 50 y 60 años después. Y estas personas que nos gobiernan nunca prepararon al Estado para eso. No han sido ellos, sino la población la que desde el inicio está abocada a la calle para ayudar como pueda, con lo que tenga, con lo que reúne entre sus amigos, a sacar cadáveres bajo los escombros, con sus propias manos. Y eso es literalmente una metáfora de lo que ha sido el país durante los últimos 30 años. Los venezolanos estamos acostumbrados a no esperar nada del gobierno”.

5. ¿Podría esta contingencia, pese a todo, ser una oportunidad para el gobierno de Delcy Rodríguez?

Oliveros plantea su punto de vista: “Creo que el gobierno de Delcy Rodríguez tiene una oportunidad de oro con esta coyuntura en lograr construir un gran acuerdo nacional. Eso es fundamental. Esta es una crisis que no puede afrontar sola y más en las condiciones políticas actuales. Entonces creo que es clave que, enmarcado en el plan que ha diseñado EEUU con las tres fases, construir un gran acuerdo nacional para el país, donde se involucren sectores de la oposición con miras no sólo a la reconstrucción, sino también a construir un acuerdo institucional de Estado que perdure en el tiempo”.

Rangel, por su parte, habla de desconexión y de oportunidades perdidas: “El miércoles Delcy Rodríguez declaró duelo nacional, siete días después de la tragedia… O sea, ¿siete días después ella se dio cuenta de que murió gente? La gente ya llevábamos siete días de duelo… Pienso que el gobierno tenía ahora una oportunidad de oro, de ser al menos unos dictadores amables. Nosotros tuvimos un dictador, Marcos Pérez Jiménez (1950-1958), que fue un tipo de un autoritarismo tenaz, pero fue también el tipo que hizo las autopistas, las grandes construcciones, desarrolló el país. Quedaron muchas obras, a pesar de todo el daño que hizo. Ahora no. Ellos tenían la oportunidad de hacer esto y la verdad ni siquiera han salido a la calle a ver a la gente”.

“Sí reconozco que han ido llegando rescatistas del exterior y que eso lo ha permitido el gobierno -señala la periodista-. Sin el permiso de este gobierno autoritario, no hubiesen podido aterrizar los aviones, descargar los barcos, instalar los campamentos. Pero así como dan luz verde a eso, hay también mucha ayuda que han devuelto, muchos rescatistas a los que no les han permitido el pase, muchos periodistas a los que no les han dado el permiso para venir a reportear. Eso entorpece las labores porque en este momento todo suma”.

6. ¿Podría empoderarse aún más la sociedad civil que se ha mostrado tan activa frente al terremoto y a un Estado que parece paralizado?

“Efectivamente la sociedad venezolana ha sido activa en la gestión de la emergencia -señala Boris Muñoz-. La operatividad de parte del gobierno se ha ido fortaleciendo estos últimos días con la ayuda internacional, pero el protagonismo lo ha tenido la sociedad. Para mí, el terremoto ha sido un cataclismo del corazón de un Estado fallido, que tendría que aceptar que ha fracasado en su misión de crear bienestar y progreso material y humano para los venezolanos. Hemos vivido demasiado tiempo con esto”.

El periodista agrega: “Una sociedad civil empoderada y con liderazgo político es el miedo que tiene el actual gobierno venezolano. Pero debieran tomarlo como una respuesta sana. Me refiero a una sociedad civil politizada no en el sentido partidario, sino en cuanto a su contribución y lo que puede plantear. Eso es distinto a que gente que indignada pueda tener una respuesta convulsiva en determinado momento… eso es peligroso. Recuerdo lo que pasó en Haití luego del terremoto en 2010, que fue el desbarrancadero de una sociedad. Y un potencial escenario anárquico nunca ha estado muy lejos de lo que pasa en Venezuela…”

7. ¿Cuánto complica este terremoto a los planes económicos de Trump en Venezuela?

“Los complica bastante, y en dos niveles”, explica Muñoz. “Le complica el escenario de inversiones, pues creo que las grandes empresas con capitales multimillonarios van a pensárselo dos veces antes de ir a un país devastado, que además no tiene una institucionalidad que garantice la recuperación del país. Y también complica la situación de una población molesta, iracunda, dolida, en duelo, sin confianza en su clase dirigente. Una transición democrática es un escenario que crearía otro tipo de estado de ánimo social… por eso digo que este es el momento en que la actual dirigencia pueda salir relativamente mejor”.

8. A partir de esta contingencia, ¿aumentará o no el presidente de EEUU su presencia en Venezuela?

Comenta el economista Asdrúbal Oliveros: “La relación con Estados Unidos cambió radicalmente a partir del 3 de enero con la extracción de Nicolás Maduro. Estados Unidos es soporte y tutor de Venezuela. Así que creo que también puede jugar un rol importante en el proceso de reconstrucción en las próximas semanas. Lo veo principalmente en tres niveles. Primero, apoyo financiero: en esta coyuntura, no hay ningún otro país en el mundo que puede dar soporte financiero y dar velocidad de recursos a Venezuela. Segundo, puede liderar también el apoyo de organismos multilaterales clave, como el FMI o el Banco Mundial, donde tiene un peso importante. Y tercero, todo lo que tiene que ver con apoyo técnico y supervisión de trabajo, gestión, manejo de los recursos para que vayan efectivamente a lo que se han aprobado; es decir, disminuir los mecanismos de evasión y corrupción”.

9. ¿Cómo se va a restituir la productividad, el empleo, los ingresos fiscales y las cadenas logísticas, que también resultan afectados en un terremoto?

Eugenio Martínez, de Votoscopio, formula esa pregunta y da una primera idea respecto al costo de esa tarea enorme: “En una evaluación satelital rápida que hizo el PNUD sobre el terremoto en Venezuela se estimó el costo de los daños físicos en US$ 6 700 millones, eso es el 6% del PIB del país aproximadamente, aunque esa cifra se va a quedar corta porque ahí no se incluye toda la infraestructura afectada ni el impacto económico más amplio en el proceso de reconstrucción. Por eso la pregunta de los costos debe ir más allá de los daños visibles”.