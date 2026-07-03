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9 preguntas sobre lo que viene para Venezuela post terremoto

Cuatro venezolanos -un economista, un analista político y dos periodistas- miran a su país después del terremoto que lo azotó el miércoles 24 y, más allá de la emergencia actual, formulan preguntas mirando hacia el futuro de Venezuela. Lo que se abre, o se cierra, a partir de ahora. Desde una posible transición democrática hasta el papel de EEUU o el destino de una sociedad civil que estos días se ha visto empoderada en las labores de rescate.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 4 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

Venezuela terremoto Trump Patricio De la Paz
<p>9 preguntas sobre lo que viene para Venezuela post terremoto</p>

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