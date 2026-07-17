Winter Etcheberry crea área de seguridad privada y suma a dos exautoridades
El estudio incorporó como of counsel al exsubsecretario de Seguridad Pública Rafael Collado, mientras que Aníbal Pérez, exjefe del Departamento de Seguridad Privada, lidera la nueva práctica desde este mes.
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Winter Etcheberry reforzó su equipo en cumplimiento, derecho penal y regulación con una serie de incorporaciones con las cuales busca ampliar su oferta hacia la seguridad privada, un sector que atraviesa una profunda transformación normativa en Chile.
El estudio, fundado por los abogados Jaime Winter y Jorge Cabrera, sumó hace algunas semanas como of counsel a Rafael Collado, abogado de la Universidad de Chile, candidato a doctor por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y primer subsecretario de Seguridad Pública del país.
Previamente, Collado se desempeñó como jefe jurídico legislativo del Ministerio del Interior, donde participó en la tramitación de iniciativas como la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Privada. Su llegada reforzará tanto el área de compliance como la nueva práctica especializada.
Esta última es liderada desde julio por Aníbal Pérez, abogado de la Universidad de Chile y máster en Derecho Público por la Universidad de Barcelona. Pérez fue jefe del Departamento de Seguridad Privada de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde encabezó la elaboración de los reglamentos complementarios de la nueva ley y la implementación de su sistema regulatorio.
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