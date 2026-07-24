Más capacitación, reglas claras y un marco ético entran en la hoja de ruta para sacarle partido real a la IA en las empresas
Ejecutivos, académicos y expertos dieron vida al Consejo de Inteligencia Artificial en el Trabajo, bajo el paraguas de Buk, para idear un camino que le permita a las personas ocupadas subirse al carro.
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La inteligencia artificial ya está instalada en las empresas chilenas. El desafío ahora es lograr que genere valor. Ese es el principal diagnóstico que emanó del Consejo de IA en el Trabajo, instancia que -impulsada por Buk- reunió a representantes del mundo empresarial, la academia y la consultoría, y que hace unos días presentó una guía con recomendaciones para que las organizaciones avancen hacia una adopción efectiva y responsable de esta tecnología.
El punto de partida del documento es una paradoja. Chile lidera por tercer año consecutivo el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial y más del 80% de las grandes empresas ya utiliza IA de alguna manera. Sin embargo, apenas el 3,6% ha conseguido escalar iniciativas con retornos medibles. Para el consejo, el cuello de botella dejó de estar en la tecnología y ahora se vincula con la forma en que las firmas gestionan el cambio.
“Hoy nadie tiene la solución definitiva ni el camino único resuelto. La tecnología evoluciona a tal velocidad que la adopción dejó de ser un problema netamente técnico y se convirtió de lleno en un desafío organizacional”, dijo la cofundadora y chief revenue officer (CRO) de Buk, Teresita Morán.
La ejecutiva explicó que muchas empresas han incorporado licencias o desarrollado pilotos, “pero sin métricas de impacto, formación continua ni una conducción clara desde la alta dirección”.
Por ello, añadió que el reto es integrar la IA “a procesos concretos, con un liderazgo visible, responsables con atribuciones reales, formación continua y métricas vinculadas a su impacto en la productividad”.
Los integrantes del consejo provienen de instituciones como el Cenia, la Universidad Católica, Universidad Adolfo Ibáñez y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), junto a profesionales de firmas globales como BCG, McKinsey & Company, EY y Deloitte, entre otras.
Dos brechas
El informe identificó dos dificultades para avanzar. La primera, la denominada brecha descendente, donde los directorios y las gerencias no lideran la transformación.
Según el consejo, la IA continúa viéndose como un asunto del área tecnológica, sin una estrategia definida, responsables claros ni objetivos de negocio.
“El error principal de la alta dirección es tratar la IA como un proyecto del área de TI o esperar que exista un ‘manual perfecto’ antes de actuar”, dijo Morán. Añadió que es frecuente encontrar pilotos que responden a la oferta de proveedores más que a necesidades del negocio, bloqueos de herramientas por desconfianza y organizaciones que exigen retornos inmediatos, terminando por abandonar iniciativas antes de que maduren.
La segunda traba es la brecha ascendente que, de acuerdo con el consejo, “es menos visible y por eso, más peligrosa”.
Mientras las empresas aún discuten estrategias, los trabajadores ya utilizan herramientas de IA para redactar textos, analizar datos o preparar presentaciones, muchas veces sin que la organización lo sepa.
Para el consejo, esta utilización informal sube los riesgos y limita la posibilidad de aprender de las experiencias que ya existen dentro de los equipos.
“Este uso en las sombras tiene dos caras. Por un lado, es una señal positiva: los equipos no temen la tecnología, la adoptan con facilidad cuando les resulta útil. Por otro, es un riesgo operacional real: sin criterio ni visibilidad, la organización no puede aprender, no puede corregir y no puede protegerse”, expone el informe.
Las sugerencias
Frente a este escenario, la guía propone “seis palancas para gestionar el cambio”. La primera es que la adopción sea liderada desde la alta dirección y deje de ser vista como un proyecto de TI.
La segunda apunta a reemplazar los mensajes generales por una comunicación concreta sobre qué procesos utilizarán IA, qué datos se emplearán, quién supervisará los resultados y cómo podrán los trabajadores plantear dudas.
En tercer lugar, se recomienda implementar programas de capacitación diferenciados según el perfil de los trabajadores.
El cuarto consejo invita a visibilizar el uso informal para convertirlo en aprendizaje colectivo y no en una práctica clandestina; y, el quinto, es comenzar con casos de uso acotados, de bajo costo y alto impacto para demostrar resultados.
Aquí, el consejo expone que también es importante distinguir entre hacer visible el uso de la IA y vigilar a sus usarios. “La organización debe establecer políticas claras de privacidad, abrir espacios donde las personas puedan compartir cómo la utilizan sin temor a ser sancionadas y reconocer los aprendizajes que ya están surgiendo dentro de los equipos”, expone el documento.
Por último, se recomienda incorporar un marco ético y de gobernanza desde el inicio del proceso.
Sobre esto, el documento advierte que solo un 9% de las empresas chilenas cuenta con uno formal y que la mayoría aún no dispone de mecanismos para identificar riesgos asociados a decisiones automatizadas que afectan a las personas.
Para Morán, la confianza será determinante para acelerar la adopción y enfatizó que esta “no se construye con mensajes generales como ‘la IA no reemplazará a las personas’. Los equipos necesitan saber cómo se utilizará en su trabajo, qué datos se considerarán, quién revisará las decisiones y cómo podrán cuestionarlas”. Y advirtió que “prohibir las herramientas no elimina su uso, sino que lo empuja fuera de los sistemas institucionales y aumenta los riesgos”.
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