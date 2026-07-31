Guerra por el talento en Wall Street: Gibson Dunn ficha al principal abogado de Wachtell en un histórico golpe legal

La salida del copresidente de Wachtell hacia Gibson Dunn marca un punto de inflexión en la competencia por abogados de élite en EEUU y evidencia cómo la guerra por el talento ya alcanzó a los litigantes corporativos más cotizados del mercado.

Por Sujeet Indap, Kaye Wiggins y Oliver Barnes

Nueva York

Tras regresar a Nueva York esta primavera, después de haber ayudado a OpenAI a derrotar a Elon Musk en un tribunal federal de California, Bill Savitt, una figura destacada en el mundo de los litigios en Estados Unidos, recibió una llamada de un rival de la misma ciudad, de la firma Gibson, Dunn & Crutcher.

Orin Snyder, considerado uno de los mejores abogados litigantes del país, invitó a Savitt a tomar un café en Nougatine, un restaurante elegante situado junto a Central Park.

Una vez allí, Snyder planteó una idea inconcebible: ¿dejaría Savitt su puesto de toda la vida en el bufete de abogados más prestigioso de Nueva York, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, para unirse a Gibson Dunn, ahora una megafirma global con 2.200 abogados e ingresos anuales que se aproximan a los US$ 5.000 millones?

Fue una decisión audaz porque, durante décadas, Wachtell, considerada la firma de abogados más rentable de Estados Unidos por socio, había sido un lugar donde los abogados permanecían desde la infancia hasta la vejez, y porque Savitt parecía para muchos el prototipo del hombre de negocios de Wachtell. Hace tan solo unos años, "la idea de que un copresidente de Wachtell se marchara a otra firma de abogados era inconcebible", declaró el director de otra importante firma legal.

Pero la arriesgada estrategia de ventas funcionó. A principios de esta semana, Gibson Dunn anunció que Savitt se uniría a la firma, trayendo consigo a cinco socios de Wachtell, en una medida que perjudica gravemente el valioso negocio de litigios corporativos de Wachtell en Delaware.

La decisión de Savitt es destacable incluso en una industria que en los últimos años ha experimentado un frenesí en el mercado de fichajes, donde a las superestrellas se les ofrecen paquetes salariales superiores a los US$ 20 millones anuales para que cambien de equipo.

Estas medidas se han aplicado principalmente a los abogados más destacados en fusiones y adquisiciones y capital privado, quienes generan una importante y creciente base de honorarios, más predecible que la de los litigios. La decisión de Savitt es la señal más clara hasta la fecha del alcance que ha alcanzado la lucha por el talento, extendiéndose a abogados litigantes y directivos de bufetes.

“Es una señal de que actualmente existe un mercado completamente libre en todos los niveles de la profesión legal”, declaró el director del bufete. La salida de Savitt también marca el primer caso de un socio gerente de facto que se marcha a un bufete rival de Wall Street.

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Gibson Dunn es una de las varias firmas que ahora buscan a los mejores abogados litigantes de la competencia. Quinn Emanuel, el gigante de los litigios, también está intensificando sus esfuerzos. "Hemos intensificado nuestros esfuerzos de reclutamiento de socios de primer nivel en todo el mundo", declaró Michael Carlinsky, socio codirector de Quinn Emanuel, al Financial Times.

La especialidad de Savitt reside en la defensa de los consejos de administración de las empresas Fortune 500 y en la gestión de las disputas derivadas de fusiones y adquisiciones y del activismo accionarial; un papel de gran valor en Wachtell porque respalda la práctica de transacciones de primer nivel de la firma.

Ha alcanzado un alto prestigio en la comunidad jurídica de Delaware, donde se constituyen la mayoría de las empresas estadounidenses. Savitt y Wachtell incluso habían asesorado al gobernador del estado, Matt Meyer, sobre cómo evitar que las empresas trasladaran su domicilio social a Texas y otros estados, un cambio que está revolucionando el mundo del derecho mercantil estadounidense.

Sin embargo, Gibson Dunn ha estado del otro lado de esa batalla: ayudó a ExxonMobil a trasladar su sede social al estado de Texas, en uno de los acontecimientos más importantes del año en materia de gobierno corporativo.

En Wachtell, Savitt es conocido por haber derrotado a Musk en dos sonados litigios. Sin embargo, Gibson Dunn considera al multimillonario empresario un cliente valioso, y algunos expertos se preguntan si la contratación de Savitt podría complicar esa relación.

La empresa insistió en que había trabajo más que suficiente para mantener ocupados tanto a los recién llegados como a los veteranos, aunque los motivos pudieran ser diferentes.

La división de transacciones de Gibson Dunn es más pequeña que la consultora Wachtell, un pilar fundamental del trabajo de Savitt. Sin embargo, Wachtell, con menos de 300 abogados y un enfoque desproporcionado en fusiones y adquisiciones, a menudo tenía que derivar clientes a la competencia cuando carecía de la capacidad interna necesaria. Es poco probable que esto sea un problema para la extensa Gibson Dunn.

Entre los demás profesionales de Wachtell que se han unido a Savitt se encuentran tres colegas cercanos especializados en derecho de Delaware. También se incorporan dos socios de Wachtell que Savitt había contratado: Sarah Eddy y Randall Jackson.

Otro socio de Wachtell, Nathaniel Cullerton, iba a unirse a Gibson Dunn en la misma operación. Sin embargo, tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que aparecía besando a una joven asociada de Wachtell en un parque de Nueva York, fue suspendido de su cargo a la espera de una investigación, y Gibson Dunn no lo incluyó entre sus nuevos miembros.

Andy Nussbaum, quien codirigió el comité ejecutivo de Wachtell junto con Savitt, y Marty Lipton, su cofundador de 95 años, se dirigieron el martes a los abogados de la firma y se mostraron optimistas sobre sus perspectivas de futuro.

Wachtell es una excepción, ya que ha conservado la mayoría de sus prácticas de gestión tradicionales durante un período de gran agitación en el sector en los últimos años. En particular, mantuvo un sistema de remuneración fijo en el que los abogados cobran en función de su antigüedad y no de sus logros, un modelo que muchos grandes bufetes abandonaron para poder destinar grandes sumas a la contratación de profesionales estrella.

Sin embargo, la firma ha tomado recientemente medidas para desviar fondos de los litigantes hacia los negociadores, un cambio histórico para una institución conservadora que ha disgustado a algunos abogados litigantes de Wachtell. Según personas familiarizadas con su postura, el grupo Savitt consideró que los abogados de fusiones y adquisiciones de Wachtell no valoraban la contribución del área de litigios de la firma.

Wachtell ahora cuenta con menos de 20 socios litigantes y, si bien conserva algunos casos de gran repercusión, incluida una investigación por corrupción para la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), no está claro cómo promocionará su experiencia legal en Delaware.

Savitt contrató al respetado jurista de Delaware, Leo Strine, en 2020 como asesor principal de clientes, pero Strine no se unió al grupo que se trasladó a Gibson Dunn. Se espera que permanezca en Wachtell a largo plazo, según una persona familiarizada con el asunto.

Pero sin Savitt y los demás empleados que se marchan de Gibson Dunn, el núcleo de la actividad de la firma en Delaware ha desaparecido.

Cuando era joven, Savitt dejó Wachtell brevemente para unirse al bufete de David Boies, Boies Schiller & Flexner. Regresó pronto y permaneció allí durante 25 años. Ninguna de las partes espera que su partida sea tan efímera esta vez.