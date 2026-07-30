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Apple se desploma post resultados al prever un crecimiento más lento por la presión en las cadenas de suministro en medio del auge de la IA

Eso sí, en términos financieros, los ingresos por smartphones aumentaron más de una quinta parte mientras sus rivales enfrentan dificultades.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 18:30 hrs.

Apple iPhone ventas resultado de empresas Multinacionales mercados internacionales
<p>Apple se desploma post resultados al prever un crecimiento más lento por la presión en las cadenas de suministro en medio del auge de la IA</p>

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