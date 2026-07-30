Apple se desploma post resultados al prever un crecimiento más lento por la presión en las cadenas de suministro en medio del auge de la IA

Eso sí, en términos financieros, los ingresos por smartphones aumentaron más de una quinta parte mientras sus rivales enfrentan dificultades.

Apple proyectó ingresos inferiores a los esperados para el trimestre que finalizó en septiembre, lo que refleja la presión sobre las cadenas de suministro tecnológicas derivada del auge de la infraestructura de IA, mientras Tim Cook presentaba su último informe de resultados como director ejecutivo.

Kevan Parekh, director financiero, comunicó a los analistas que Apple prevé un crecimiento de los ingresos de entre el 9% y el 11% en los tres meses que finalizan a finales de septiembre, cifra inferior a las previsiones de Wall Street, que estimaban un 12%.

Las acciones cayeron un 7,5% después del cierre del mercado, mientras Cook advertía a los inversionistas: "Seguimos esperando altos niveles de demanda; sin embargo, con una menor flexibilidad en la cadena de suministro, esperamos que el impacto de las limitaciones de suministro aumente significativamente".

El decepcionante pronóstico se produjo después de que el gigante del hardware informara de unas ventas de iPhones de US$ 54.300 millones, un aumento de casi el 22% interanual y mejores de los US$ 53.100 millones que esperaba Wall Street, a pesar de una contracción generalizada en las ventas mundiales de teléfonos inteligentes causada por el aumento de los precios de los chips de memoria.

Los ingresos provenientes de China continuaron recuperándose tras las caídas de los últimos años debido a la competencia de rivales locales como Huawei, con un aumento de 22% respecto del año anterior, a US$ 18.800 millones.

Seguimos esperando altos niveles de demanda; sin embargo, con una menor flexibilidad en la cadena de suministro, esperamos que el impacto de las limitaciones de suministro aumente significativamente.

Los ingresos procedentes de China continuaron su recuperación tras los descensos de los últimos años debido a la competencia de rivales nacionales como Huawei, aumentando un 22% con respecto al año anterior hasta alcanzar los US$ 18.800 millones.

“Logramos este excelente resultado a pesar de las limitaciones de suministro y las fluctuaciones cambiarias adversas”, dijo Parekh.

Apple recuperó recientemente su título como la empresa más valiosa del mundo y alcanzó brevemente un valor de mercado de US$ 5 billones (millones de millones), ya que las inversiones relativamente pequeñas del gigante del hardware en IA lo convirtieron en un refugio para los inversores entre las acciones de las grandes tecnológicas que, por lo demás, están muy expuestas al mercado de la IA.

Pero los inversionistas siguieron de cerca los resultados del jueves en busca de indicios de cómo Apple pretende afrontar la escasez de chips de memoria que afecta a todo el sector y a la que atribuyó un inusual aumento del 20% en el precio de los MacBooks y iPads en junio.

John Ternus, director de la división de hardware, que asumirá el cargo de director ejecutivo en septiembre , necesita convencer a los inversores de que puede gestionar la vasta cadena de suministro que Cook ayudó a construir en un momento de gran presión.

Se espera que Apple aumente los precios del iPhone a finales de año y que escalone el lanzamiento de su modelo básico, el iPhone 18, y del nuevo iPhone Air hasta el año que viene, aliviando así la presión sobre sus proveedores.

Para mitigar el aumento de precios, Apple ha adoptado nuevas opciones de pago para los consumidores, anunciando esta semana un acuerdo con la empresa de compra ahora y paga después Klarna que permite a los clientes estadounidenses alquilar un iPhone a partir de US$ 17,99 al mes.

A corto plazo, el mantenimiento de los precios del iPhone ha ayudado a Apple a aumentar su cuota de mercado al 20% en este trimestre, frente al 17% del año pasado. Los envíos mundiales de smartphones disminuyeron un 11% durante el trimestre.

Los analistas de Bernstein escribieron esta semana que Apple "superó significativamente al mercado en general" al ser el único fabricante importante de teléfonos inteligentes que evitó los aumentos de precios.

Según la International Data Corporation, los precios de los chips de memoria han aumentado alrededor de un 300% solo en el segundo trimestre del año, debido a que la demanda de los constructores de centros de datos de IA absorbió la oferta.

Apple logró mantener sus márgenes, que suelen ser sólidos. El margen bruto del trimestre fue del 50%, lo que incluye un aumento de 2 puntos porcentuales gracias a los reembolsos de los aranceles de emergencia impuestos el año pasado por el presidente Donald Trump, que posteriormente fueron anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El margen bruto de los productos de Apple fue del 40%, superando las estimaciones del 36,3%.

El fabricante del iPhone anunció que sus ingresos fueron de US$ 109.400 millones en los tres meses hasta finales de junio, lo que supone un aumento del 16% interanual y supera ligeramente las expectativas de los analistas, que se situaban en US$ 108.000 millones, según un informe recopilado por Visible Alpha.

Las ventas de MacBook también superaron las previsiones, alcanzando los US$ 10.400 millones frente a los US$ 8.800 millones esperados, lo que supone un fuerte aumento interanual. El beneficio neto fue de US$ 29.800 millones, por encima de las estimaciones de US$ 27.400 millones.

Sus ingresos por servicios, que incluyen la App Store y Apple Pay, fueron de US$ 30.700 millones, cifra inferior a los US$ 31.400 millones que esperaban los analistas.

El gasto de capital fue de US$ 2.500 millones, unos US$ 1.100 millones menos que en el mismo período del año pasado y muy por debajo del de sus competidores.