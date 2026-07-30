La economía de Estados Unidos decepciona con un crecimiento de 1,5% en el segundo trimestre
La desaceleración se produce en medio del impacto persistente de la guerra en Medio Oriente.
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La economía de Estados Unidos creció a una tasa anual de solo 1,5% en el segundo trimestre de 2026, lo que marcó una fuerte desaceleración y quedó por debajo de las expectativas de Wall Street mientras el país continua la guerra con Irán.
La cifra publicada el jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA, su sigla en inglés) fue inferior a la tasa de crecimiento de 2,1% registrada en los primeros tres meses del año y quedó por debajo del 2% previsto en una encuesta de Bloomberg entre economistas.
El crecimiento se vio lastrado por un menor gasto público y una reducción de la inversión empresarial y las exportaciones, señaló la BEA. Esto fue compensado levemente por una aceleración del gasto de los consumidores.
El informe sugiere que el crecimiento está perdiendo algo de impulso en la mayor economía del mundo, mientras la guerra de Donald Trump en Medio Oriente entra en su sexto mes.
Los consumidores estadounidenses han seguido gastando, incluso mientras se ven presionados por el alza de los precios de los combustibles, impulsada por las disrupciones en la infraestructura energética de Medio Oriente.
Las cuantiosas inversiones de las tecnológicas en la construcción de infraestructura de inteligencia artificial también han contribuido a sostener el crecimiento, al igual que el fuerte aumento de las exportaciones de los productores de petróleo estadounidenses.
Sin embargo, una inflación persistentemente alta ha seguido afectando a los estadounidenses. Los mercados se inquietaron el miércoles después de que la Reserva Federal optara por mantener estables las tasas de interés, lo que generó preocupación respecto de que el banco central no sea capaz de contener el impacto inflacionario de la guerra.
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