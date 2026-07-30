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La economía de Estados Unidos decepciona con un crecimiento de 1,5% en el segundo trimestre

La desaceleración se produce en medio del impacto persistente de la guerra en Medio Oriente.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 08:50 hrs.

Estados Unidos crecimiento economía internacional
<p>La economía de Estados Unidos decepciona con un crecimiento de 1,5% en el segundo trimestre</p>

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