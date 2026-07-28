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Atención bancos centrales: el auge de la IA desdibuja señales económicas y eleva el riesgo de cometer errores en la política monetaria

Economistas del BIS advirtieron que evaluar la magnitud y el momento en que la tecnología impacta sobre el PIB y la inflación representa un desafío para los bancos centrales.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 28 de julio de 2026 a las 08:30 hrs.

IA Inteligencia Artificial política monetaria riesgo
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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