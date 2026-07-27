El renacer de Dior y el mercado estadounidense impulsan las ventas de LVMH
La división clave de moda y artículos de cuero del gigante del lujo vuelve a crecer por primera vez en casi dos años.
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Las ventas de la división clave de moda y bolsos de LVMH volvieron a crecer por primera vez en dos años, gracias a las sólidas ventas en Estados Unidos y a la recuperación de la demanda en Dior bajo la dirección del nuevo director creativo, Jonathan Anderson.
Los ingresos del negocio de moda y artículos de cuero del grupo, que cotiza en la bolsa de París, aumentaron un 1% de forma orgánica interanual hasta alcanzar los US$ 10.000 millones en el segundo trimestre, ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas.
Este aumento puso fin a una racha de siete trimestres consecutivos de descensos en un mercado de lujo lastrado por la turbulencia geopolítica y las fuertes subidas de precios de LVMH y otras firmas líderes.
Las ventas de Louis Vuitton y Dior crecieron durante el segundo trimestre, con Vuitton aumentando sus ventas a un ritmo similar al del resto del negocio y Dior "ligeramente por encima", según declaró la directora financiera de LVMH, Cécile Cabanis.
Alza en ventas y respuestas tajantes
Anderson se vió presionada para ganar terreno rápidamente entre los clientes ante la formidable competencia de Chanel. Cabanis afirmó que la llegada de las nuevas colecciones de Anderson a las tiendas ha impulsado las ventas de bolsos y líneas de moda prêt-à-porter de Dior.
Cabanis señaló que el aumento porcentual de dos dígitos en las ventas de productos Dior en Estados Unidos y Japón era prueba de que las "teorías" de que el lujo se había convertido en un juego de suma cero entre las marcas del sector no eran correctas.
"Donde hay creación de riqueza, hay apetito por artículos de lujo", dijo Cabanis, señalando el sólido desempeño de los mercados bursátiles en Estados Unidos y Corea del Sur, impulsado por el auge de la inteligencia artificial.
Las ventas del grupo LVMH aumentaron un 3% en términos orgánicos hasta alcanzar los US$ 22.000 millones en el segundo trimestre, superando las previsiones de los analistas. El beneficio procedente de las operaciones recurrentes cayó un 4% en el primer semestre del año, hasta los US$ 9.890 millones, debido a las fluctuaciones cambiarias, pero los márgenes de beneficio operativo se mantuvieron estables en el 22,5%.
Los últimos resultados de LVMH se dieron a conocer cuando el director ejecutivo, Bernard Arnault, utilizó por primera vez la red social X este lunes para agradecer a sus seguidores los mensajes recibidos tras su mordaz respuesta a una serie de artículos publicados en Le Monde. Dichos artículos incluían acusaciones de desunión en el seno de la familia del multimillonario y detalles sobre el poder que ejerce dentro de LVMH y fuera de ella.
"Parece que soy el jefe de 'la última familia real de Francia'", escribió en su respuesta, y añadió que esperaba "ahorrar energía a todos aquellos que, en otros lugares, apuestan por la desintegración de una familia para vender periódicos. Van a tener que esperar mucho tiempo".
Cabanis afirmó que el conflicto en Medio Oriente había reducido el crecimiento orgánico del trimestre en un punto porcentual, ya que el flujo turístico ha tardado en regresar a los destinos de compras en el Golfo.
Las ventas de joyería y relojes de LVMH aumentaron un 11% en el segundo trimestre, impulsadas por Tiffany y Bvlgari.
La división de vinos y licores, que anteriormente había sido la más rezagada del grupo, también mostró mejoría, con un crecimiento de las ventas del 5% en el trimestre, impulsado por la demanda de champán y rosado. Cabanis afirmó que la demanda de coñac ha mejorado en China, pero sigue siendo baja en Estados Unidos.
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