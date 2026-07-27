Ejecutivo envía a EEUU listado de productos que busca dejar exento de mayor arancel y exportadores cuantifican impacto
"O sea, las cosas no son negras o blancas. Las cosas son como son y estamos trabajando para que sean aún mejores”, señaló el ministro Francisco Pérez Mackenna tras una reunión con los gremios empresariales.
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Días después de que se diera a conocer que Estados Unidos impuso a Chile -entre otras 59 economías- un arancel del 12,5% a sus importaciones, el canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió a la medida y los siguientes pasos en las negociaciones para revertirlo.
El ministro explicó que el gravamen responde al resultado de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR, su sigla en inglés) y que está al margen del acuerdo comercial entre ambos países.
“Tenemos un Tratado de Libre Comercio plenamente vigente y tenemos 60% de los productos fuera de esta nueva realidad respecto de las acciones del 10% y 12,5%. O sea, las cosas no son negras o blancas. Las cosas son como son y estamos trabajando para que sean aún mejores”, señaló tras una reunión con los gremios empresariales.
Otra de las presentes en el encuentro, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, explicó que el el objetivo es lograr que Chile quede fuera de la medida a través de una negociación bilateral con el USTR, la cual fue objeto de interés cuando el mismo canciller Pérez Mackenna se reunió a principios de mes con el Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
“Por lo tanto, a raíz de esa visita nos pusimos ya a trabajar en contacto con el USTR y esperamos que esta negociación culmine con éxito. ¿Qué significa el éxito? Es que estamos apuntando a ese 40% de productos excluidos en la investigación y que queremos que formen parte del anexo A de la investigación que realizó Estados Unidos”, indicó.
Por lo mismo, se espera que a finales de agosto llegue a Chile el adjunto del USTR, Jeffrey Goettman. “Esto significa el segundo a bordo de esta institución para presencialmente también negociar, a raíz que vamos a estar este mes negociando online”, dijo Estévez.
Además, se refirió a que la exclusión de este 40% de productos chilenos del arancel de 12,5%
“Ya desde Chile hemos enviado cuáles son la lista de productos y también con las información necesarias económicas, porque estos productos son complementarios a la economía estadounidense y también cómo no afectan a la producción nacional de ese país”, comentó.
Después de eso, precisó "vamos a tener una respuesta respecto a esta lista enviada y ahí esperamos contar con la visita, por supuesto, del embajador Goettman ha anunciado la intención de venir a Chile y será parte de una delegación de ese organismo”, dijo.
El impacto a los sectores
Tras la reunión, los gremios exportadores y empresariales se refirieron a la importancia de las negociaciones y los argumentos para lograr que el 40% de las exportaciones que cuentan con este arancel -en las cuales figuran salmones, frutas y maderas, entre otros- queden exentas.
La presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, indicó que el desafío “va a requerir de una diplomacia empresarial activa, no solo para la negociación que viene en curso con el USTR, sino también para cómo estamos abriéndonos a nuevos mercados”.
“Chile tiene productos de calidad, tenemos que diferenciarnos. Somos una economía pequeña pero que depende de este trabajo coordinado y por eso también valoramos que todos los gremios aquí presentes estemos disponibles para entregar argumentos, pero también elementos diferenciadores para estos próximos pasos que vamos a dar”, señaló.
El presidente de SalmónChile, Patricio Melero, indicó que la razón de porque el salmón chileno debe ser excluido del arancel es porque Estados Unidos no lo produce en forma relevante y no competiría.
“Es difícil hacer un cálculo exacto, pero si aplica a la exportación de salmón a Estados Unidos -que el año pasado fue del orden de US$ 2.600 millones- el 12,5%, estamos hablando ya de un impacto directo, nada más que por ese factor, de sobre USS$ 300 millones”, dijo.
Desde el lado agro, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, calificó el arancel como “duro” para el sector.
“Ustedes han visto en los últimos meses como han aumentado los costos de producción del sector agrícola, han aumentado los costos de los fertilizantes, han aumentado los costos de los insumos, han aumentado los costos de la energía, han aumentado los costos de los fletes aéreos, marítimos y terrestres. Y este 12,5% nos hace menos competitivos”, explicó.
Mientras que el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, indicó que de los US$ 2.000 millones de frutas que se exportan a la mayor economía del mundo, el 12,5% de arancel significa alrededor de US$ 300 millones a US$ 400 millones de impacto.
Además, argumentó que la importación de fruta fresca chilena al país significa un aporte en trabajo de más de 19.000 personas por temporada en los Estados Unidos, principalmente en la costa Este, y significa un aporte de US$ 4.000 millones al PIB por temporada de Estados Unidos”.
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