Toesca adquiere campo de 800 hectáreas en Chillán para portafolio agrícola

Toesca añadió un nuevo activo al portafolios de su fondo de inversiones agrícolas "Toesca Permanent Crops II", su segunda entrega de su estrategia "farmland". Este viernes, la gestora anunció al mercado la adquisición del predio Ñuble Alto, ubicado en la comuna de Chillán, Región de Ñuble, el que será desarrollado para la producción de avellano europeo.

En detalle, el campo cuenta con una superficie aproximada de 800 hectáreas, de las cuales Toesca proyectó plantar al menos 630 hectáreas. "Las labores comenzarán durante el tercer trimestre de este año, mientras que la producción se estima a partir de 2030, en línea con los ciclos propios de la especie", sostuvo en un comunicado.

De esta manera, Ñuble Alto se convirtió en el tercer activo de Toesca Permanent Crops II, que ya acumula inversiones comprometidas por US$ 50 millones en un portafolio de 1.485 hectáreas brutas en tres regiones del país, dedicadas a ocho especies de frutales, que también incluyen paltos, cítricos, carozos y cerezas.

De acuerdo al socio y head de farmland de Toesca, Augusto Rodríguez, el predio poseería condiciones "particularmente excepcionales para el desarrollo de un proyecto de avellano europeo del más alto estándar".

"Su ubicación, escala, disponibilidad de agua, características topográficas y condiciones agroclimáticas permiten desarrollar un activo con un importante potencial productivo", añadió.