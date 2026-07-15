Toesca cierra compra de Frontal Trust e inicia proceso de integración entre las AGF

El socio y portfolio manager de Frontal Trust, Jorge Prieto; el Head Distribución & IR de Toesca, Nicholas de Bourguignon; el socio y gerente general de Toesca, Carlos Saieh; el socio y portfolio manager de Crédito Privado de Toesca, Manuel Ossa; el socio y portfolio manager de Frontal Trust, Benjamín Viel; y el gerente general de Frontal Trust, Claudio Mehech.

La firma anunció que, tras el hito de este miércoles, se dará inició a un proceso de La integración entre ambas gestoras que se extenderá durante los próximos meses. Pasará a administrar US$ 2.500 millones.

Durante la mañana de este miércoles, el holding financiero Toesca completó la adquisición de la administradora de fondos Frontal Trust, hasta esta semana ligada a Andrés Echeverría.

La operación fue revelada por DF el último día de 2025, y se selló tras las venias regulatorias y el cumplimiento de otras condiciones para la compraventa de la firma.

A través de un comunicado, el CEO y socio de Toesca, Carlos Saieh, destacó que la operación “nos permite consolidar nuestra posición en el mercado de activos alternativos, sobre la base de las fortalezas de ambas organizaciones”.

“Al potenciar nuestras capacidades, hoy ampliamos nuestra oferta para clientes en Chile y el extranjero, y seguimos impulsando nuestra estrategia de crecimiento en la región”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Por su parte, el actual gerente general de Frontal Trust, Claudio Mehech, añadió que "este proceso junto a Toesca representa una oportunidad para proyectar el trabajo que hemos desarrollado durante años, manteniendo la cercanía con nuestros clientes y aportando nuestra experiencia a una plataforma con mayor escala y nuevas capacidades”.

La firma anunció que, tras el hito de este miércoles, se dará inició a un proceso de La integración entre ambas gestoras que se extenderá durante los próximos meses, “con foco en asegurar la continuidad operacional, mantener los estándares de servicio y capturar las capacidades complementarias que cada una aporta, con el objetivo de lograr la fusión total de ambas administradoras en el mediano plazo, operacional y legalmente”.

Tras completar la integración de Frontal Trust, Toesca pasará a administrar más de US$ 2.500 millones en activos.

Como primer acto tras la compra, los nuevos accionistas de Frontal Trust renovaron el directorio de la gestora, luego de que presentaran su renuncia a sus puestos Andrés Echeverría, Max Boza, Claudio Correa, Alejandro Micco, José Antonio Martínez y Jimena Llosa.

En tanto, se nombraron como nuevos integrantes de la mesa al director ejecutivo de Toesca, Alejandro Bezanilla, y al gerente de distribución de la compradora, Nicholas de Bourguignon, además de Benjamín Viel y Arturo Poblete.