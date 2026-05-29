FNE da luz verde y Toesca entra en última etapa para compra de Frontal Trust a Andrés Echeverría
La operación dejará a la firma de los exCelfin, Alejandro Montero, Carlos Saieh y Alejandro Reyes, entre otros, con cerca de US$ 2 mil millones bajo administración
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Pese a que esta semana trascendió el fin de las conversaciones con Ameris, Toesca se prepara para cerrar el segundo de sus dos negocios que remecieron al mercado desde comienzos de año.
Según pudo constatar Diario Financiero, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la compra de Frontal Trust por parte de la gestora de los ex Celfin y BTG Pactual, Alejandro Reyes, Carlos Saieh y Alejandro Montero, entre otros socios. El organismo notificó la decisión el martes por la tarde a las firmas.
La decisión de la FNE era el último visto bueno para la operación revelada por este medio el año nuevo de 2025. Un día después, el 1 de enero, Toesca informó oficialmente el acuerdo para adquirir la gestora de Andrés Echeverría.
De esta manera, ahora la operación entra en su última etapa con los pasos naturales para el cierre de una transacción. En tanto, las compañías, que previo a la resolución no podían entrar en conversaciones, ahora podrán definir directamente entre ellas los detalles finales para concretar la integración de Frontal Trust en Toesca.
Una gestora de US$ 2 mil millones
Según informó la firma mediante un comunicado justo al inicio de 2026, Toesca Holding y Toesca Capital alcanzaron un acuerdo con los accionistas de Frontal Trust para la firma de una promesa de compraventa que contempla la totalidad de la propiedad de la gestora.
“Este acuerdo se enmarca en nuestra estrategia de crecimiento regional en administración de activos alternativos, y en ese sentido la compra de Frontal Trust AGF nos permite consolidar nuestra posición en el mercado y ampliar la oferta a nuestros clientes, en Chile y el extranjero”, señaló en aquella oportunidad el socio y gerente general de Toesca, Carlos Saieh.
Ambas compañías se especializan en la gestión de los fondos de inversión, con un especial foco en los activos alternativos, como, por ejemplo, infraestructura, bienes raíces, deuda privada y private equity, entre otros.
Toesca acumula cerca de US$ 1.000 millones bajo administración de sus 25 fondos públicos, además de ocho instrumentos privados y 11 vehículos de Sartor, hoy en proceso de cobro de sus activos y liquidación. Por su parte, Frontal Trust acumularía en torno a US$ 900 millones.
Con la compra, Toesca pasaría a acumular cerca de US$ 2 mil millones en activos bajo gestión. En el mundo de los fondos de inversión -es decir, excluyendo fondos mutuos-, se incluirá en el top ten de las administradoras más grandes de la industria local, alcanzando en monto gestionado a firmas como Ameris.
En detalle, acumulará un total de cerca de US$ 1.700 millones, por lo que la gestora concentrará poco menos del 5% de la industria local en este tipo de vehículos.
De acuerdo a estimaciones del mercado, Toesca habría pagado en torno a US$ 6 millones por Frontal Trust.
Las partes
Andrés Echeverría fundó Frontal Trust tras dejar la gerencia general de Bicecorp, el conglomerado financiero del Grupo Matte, en 2016, en busca de emprender en solitario en el mercado local. Así, la gestora nació como una boutique especializada en activos alternativos.
De acuerdo con lo reportado por DF MAS, Echeverría sería el controlador de la gestora, con el 70% de las acciones, acompañado en la propiedad de sus socios minoritarios Jorge Prieto y Benjamín Viel.
Hace casi dos años, ya se había desprendido de uno de sus negocios. A comienzos de 2024, Frontal Trust vendió a su exsocio minoritario, Luis Felipe San Martín, la operación en el mercado estadounidense de la AGF, quien la rebautizó como 12ten Capital.
En la vereda compradora se ubica Toesca, la administradora de fondos creada en 2016 por un grupo de exsocios y exejecutivos de Celfin y BTG Pactual. Dentro de sus socios se encuentran Alejandro Reyes, Alejandro Montero, Carlos Saieh, Maximiliano Vial, Manuel Ossa, Augusto Rodríguez, Rodrigo Rojas y Arturo Irarrázaval.
De acuerdo con presentaciones de la firma, a junio de 2025 mantenían US$ 2.476 millones de capital levantado entre todos sus productos. El grueso lo concentran en deuda privada, con un 30% de los activos gestionados en sus fondos de esta categoría.
Le sigue infraestructura (27%) y el sector inmobiliario (25%), el que se podría ver potenciado justamente por la adquisición de Frontal Trust. Completan el listado el sector accionario (16%) y el agrícola (6%).
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