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Ticketplus inicia proceso para salir a bolsa en Nasdaq y apunta a ser la primera tecnológica chilena en lograrlo

Este jueves la empresa de tecnología presentó su formulario F-1 ante la SEC para concretar una oferta pública inicial directa, sin ADR ni SPAC. La firma opera una plataforma de venta de entradas y control de acceso en once países de Latinoamérica y movió US$ 268,9 millones durante 2025.

Por: Mateo Navas

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 09:00 hrs.

nasdaq Startups apertura a bolsa Mateo Navas
<p>Ticketplus inicia proceso para salir a bolsa en Nasdaq y apunta a ser la primera tecnológica chilena en lograrlo</p>

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