Ticketplus inicia proceso para salir a bolsa en Nasdaq y apunta a ser la primera tecnológica chilena en lograrlo

Este jueves la empresa de tecnología presentó su formulario F-1 ante la SEC para concretar una oferta pública inicial directa, sin ADR ni SPAC. La firma opera una plataforma de venta de entradas y control de acceso en once países de Latinoamérica y movió US$ 268,9 millones durante 2025.

Una empresa chilena de tecnología está intentando algo que ninguna otra del rubro ha conseguido. Este jueves en la tarde Ticketplus presentó ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) su declaración de registro para una oferta pública inicial, con la intención de listarse directamente en el Nasdaq bajo el símbolo "TP".

Si la operación se concreta, sería el primer caso de una compañía chilena del sector tecnológico que cotiza de forma directa en una bolsa estadounidense, sin pasar por un American Depositary Receipt (ADR) ni por una fusión con un vehículo de propósito específico (SPAC).

La oferta todavía no tiene monto ni precio definido. El holding de la compañía está incorporado en las Islas Caimán, una estructura habitual entre las empresas que se listan en bolsas de Estados Unidos. Según aparece en el documento F-1, acompañan el proceso tres bancos de inversión estadounidenses (comúnmente llamados underwriters): Roth Capital Partners, Bancroft Capital y MDB Capital. En el plano legal, sus abogados son Bevilacqua y Lucosky Brookman. Este último es una conocida firma con sede en Nueva York, dedicada a materias de litigación y mercado de capitales, que ha acompañado a diversas compañías en sus procesos de listado en las bolsas estadounidenses.

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La historia

Ticketplus es una plataforma tecnológica que opera la venta de entradas y el control de acceso para la industria del entretenimiento en vivo, y en buena parte de la región funciona por detrás de otras marcas. Cuando alguien compra una entrada en Argentina, Paraguay, Uruguay o Colombia a través de una ticketera local, muchas veces está usando la infraestructura de Ticketplus sin saberlo. En Chile, en cambio, la compañía sí opera bajo su propia marca, y su tecnología estuvo detrás -por ejemplo- de la venta de entradas del Mundial Sub-20 que organizó la FIFA en el país en 2025. Hoy la plataforma está presente en once países, con la operación, la ingeniería y el desarrollo de producto concentrados en Santiago.

Según la declaración de registro presentada ante la SEC, durante 2025 la plataforma operó 39.800 eventos, emitió 10,2 millones de entradas y procesó un volumen transaccional total de US$ 268,9 millones, un 40,6% más que el año anterior. Los ingresos llegaron a US$ 29,5 millones, con un alza de 64%, y el ingreso neto creció 141% en el ejercicio. Los estados financieros fueron auditados bajo norma IFRS por Baker Tilly, firma registrada ante el Public Company Accounting Oversight Board de Estados Unidos. El documento también consigna 2.800 clientes activos en los once países, con una retención sobre 95%. La planilla directa de la compañía son 34 personas al cierre de 2025.

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La empresa fue fundada en 2014 y creció durante doce años con flujo de caja propio y créditos comerciales de Banco Santander, BancoEstado e Itaú, sin capital de riesgo institucional. Ticketplus fue fundada por Chien-Fu Chen, hoy gerente general, y Joaquín Jadue, actual gerente de finanzas, compañeros de colegio que la levantaron recién egresados de la universidad.

El accionista controlador y presidente del directorio es Yethro Dinamarca, empresario chileno-uruguayo con base en Miami, que entró a la propiedad en 2018 y con los años fue consolidando su participación.

Según informó DF en 2024, su nombre figuró en el caso Taurus, cuando un terreno suyo en Parral quedó en el centro de un fondo de leaseback que la administradora reportó como desajustado. Finalmente, las partes llegaron a una promesa de transacción que reemplazaba el activo original por un segundo paño de similares características, sin perjuicio patrimonial para las partes.

Las ocho empresas chilenas con presencia bursátil en Estados Unidos pertenecen a sectores tradicionales: banca, bebidas, utilities, minería y aviación, y todas cotizan vía ADR. Varios intentos del mundo tecnológico o emergente quedaron en el camino. Tal como informó DF MAS, Crystal Lagoons buscó listarse a través de una fusión con un SPAC, y la frutícola Prize desistió de su propio proceso en 2023.