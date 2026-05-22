¿Qué hacía en Chile la actriz Calista Flockhart, mujer de Harrison Ford?

La empresa de turismo de lujo Explora invitó a la actriz estadounidense Calista Flockhart, conocida por protagonizar la serie Ally McBeal, a conocer su proyecto de conservación en Torres del Paine y ella aceptó.

Flockhart estuvo casi una semana en la Patagonia -entre Chile y Argentina- para recorrer la Reserva de Conservación Torres del Paine, una iniciativa privada impulsada por la empresa ligada a la familia Ibáñez junto a The Nature Conservancy, en la cual 100 miembros pueden ser parte de esta comunidad y un grupo selecto de ellos tiene además la posibilidad de adquirir un lote de entre 1,8 y 2 hectáreas para construir una casa propia dentro de ella.

Flockhart viajó acompañada de su hijo y de una amiga. Pasó tres noches en Explora El Chaltén, en Argentina. Luego cruzó a Chile, donde permaneció dos noches en el lodge de Explora dentro del Parque Nacional Torres del Paine y otras dos noches en la Reserva de Conservación. Ahí se alojó en la casa de huéspedes del proyecto.

Realizó cabalgatas en medio de una tormenta de nieve, recorrió senderos como Laguna Jara y la Cascada de Las Chinas, compartió con gauchos y participó de un quincho con cordero al palo.

La reserva fue creada en 2022 y protege más de seis mil hectáreas al noreste del Parque Nacional Torres del Paine. El proyecto funciona bajo la figura legal de Derecho Real de Conservación y busca financiar la preservación de ecosistemas patagónicos mediante un modelo de membresías y venta limitada de parcelas.

Según Explora, actualmente se han vendido 15 membresías y el 35% de los recursos obtenidos se destina a la conservación permanente de la reserva.

Desde la compañía señalaron que Flockhart manifestó interés en integrarse al proyecto: “Seguimos en conversaciones para encontrar la mejor forma de hacerlo”, explicó Colomba Alcalde, directora de las Reservas de Conservación de Explora.