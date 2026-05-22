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¿Qué hacía en Chile la actriz Calista Flockhart, mujer de Harrison Ford?

La actriz estadounidense Calista Flockhart pasó casi una semana recorriendo la Patagonia junto a Explora para conocer su Reserva de Conservación en Torres del Paine, un proyecto privado de preservación impulsado junto a The Nature Conservancy.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 17:59 hrs.

Cultura entretencion Entretenimiento Chile Torres del Paine
<p>¿Qué hacía en Chile la actriz Calista Flockhart, mujer de Harrison Ford?</p>

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