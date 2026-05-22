Distribuidora Inchcape anuncia fin de su relación comercial con Renault en Chile
El ajuste, explicaron desde la distribuidora, se da en función de evaluar y mantener aquellas alianzas según los "objetivos estratégicos de crecimiento en cada mercado”.
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A partir del próximo 30 de junio se hará efectiva la decisión de parte de la distribuidora Inchcape Chile, y la marca automotriz Renault, de poner fin a su relación comercial en el país.
La movida se da a cuatro años de que Inchcape firmara la compra (por unos US$ 1.560 millones) de Derco, firma ligada a la familia Del Río y, en ese entonces, representante de Renault en Chile.
El ajuste, explicaron desde la distribuidora de origen británico, se da en medio de una constante evaluación sus alianzas comerciales, “en función de aquellas posiciones que mejor se alinean con sus objetivos estratégicos de crecimiento en cada mercado”.
En este sentido, afirmaron que, en el resto de América Latina, el vínculo con Renault se mantendrá intacto.
En Chile, en tanto, dicho término del contrato “refleja la gestión dinámica del portafolio que Inchcape lleva adelante globalmente, orientada a consolidar una propuesta multimarca más sólida, diversificada y alineada con las oportunidades de crecimiento de la industria automotriz”.
Con un 24% en cuanto a participación de mercado aquí, desde la distribuidora afirmaron que continuarán con un portafolio de más de 20 marcas, “ofreciendo importantes oportunidades de desarrollo y crecimiento en el mercado local”.
Entre ellas, destacan tres marcas pertenecientes al grupo chino Changan International Corporation (Avatr, Deepal y Nevo), que aterrizaron en el país a principios del año pasado con modelos eléctricos, de la mano de Inchcape.
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