Fallece Ronald Bown: histórico dirigente gremial
Presidió Asoex durante más 35 años y fue pieza clave en la apertura de mercados internacionales para la fruticultura nacional.
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La industria frutícola chilena despidió este jueves a Ronald Bown Fernández, histórico dirigente gremial del sector. Su fallecimiento fue confirmado esta mañana por el actual presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio Castaño.
"Desempeñó un rol clave en la promoción del diálogo y la construcción de acuerdos entre el sector público y privado, contribuyendo al fortalecimiento de una visión compartida para el desarrollo del país. Su capacidad de articulación y su permanente disposición a generar consensos permitieron avanzar en políticas, regulaciones y estrategias que consolidaron a la fruticultura como una de las actividades más relevantes de la economía chilena", destacó Marambio.
Bown, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Valparaíso, formó parte de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex) desde 1986 y ejerció como presidente desde 1990, cargo que ocupó por 35 años hasta su jubilación en 2022.
Durante su periodo en Asoex, participó junto al expresidente Patricio Aylwin en la gira diplomática de 1992 a Europa, con el propósito de dar a conocer el mercado chileno a nivel internacional, iniciativa que es considerada uno de los hitos fundacionales de la estrategia exportadora del sector.
Bajo su liderazgo, Chile se consolidó como uno de los grandes exportadores de fruta fresca del mundo. Asia se convirtió en uno de los mercados prioritarios de la estrategia exportadora, recibiendo más de 622.000 toneladas de frutas frescas chilenas en la temporada 2019-2020 y consolidándose como el segundo destino de los envíos frutícolas del país.
La Sociedad Nacional de Agricultura, envió palabras de condolencia a su familia y amigos, a través de su presidente, Antonio Walker Prieto, quien señaló: "El liderazgo de Bown fue especialmente relevante para el desarrollo y consolidación de la fruticultura chilena, contribuyendo de manera decisiva al posicionamiento internacional de Chile como potencia exportadora de fruta. Visionario, riguroso y con una gran capacidad de articulación, dejó una huella profunda en nuestro sector".
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