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“Le voy a dejar los buses a BancoEstado y ahí va a quedar el proyecto de electromovilidad": operador de flota RED de Antofagasta enfrenta inminente embargo

Green Energy Transport solicitó formalmente un rescate a la entidad estatal para evitar la ejecución de garantías. Su presidenta, Valentina Méndez, advierte que "si no saldamos la deuda en julio, no habrá más buses eléctricos".

Por: Matías

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 18:15 hrs.

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<p>“Le voy a dejar los buses a BancoEstado y ahí va a quedar el proyecto de electromovilidad": operador de flota RED de Antofagasta enfrenta inminente embargo</p>

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