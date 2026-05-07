Gestora británica ICG ficha a exgerente general de AGF de Credicorp Capital en Chile para el primer puesto clave en la región

Una gestora de activos alternativos del Reino Unido movió “la grúa” en el mercado local y fichó a un chileno como su primer ejecutivo en Latinoamérica, en medio de un plan de expansión de su presencia en la región y el resto del continente.

La londinense ICG Asset Management anunció este jueves la incorporación del exgerente general de la administradora general de fondos (AGF) del negocio en Chile de Credicorp Capital, Felipe Sotomayor, como su nuevo director ejecutivo para América Latina.

El aterrizaje se da a dos meses de que Sotomayor renunciara a su cargo en la AGF, durante un marzo marcado por importantes cambios en la firma de capitales peruanos.

Sotomayor llega a la unidad Client Solutions Group de ICG, equipo dedicado a mantener contacto regular los clientes y potenciales clientes de la firma, “proporcionando actualizaciones detalladas sobre el desempeño de los fondos, nuevos fondos y otros desarrollos del negocio, incluyendo asuntos de sostenibilidad”, sostuvo la compañía en su reporte anual.

Dentro de sus funciones se encontrará aumentar la base de inversionistas, apoyar los levantamientos de capital del grupo y creación de soluciones en base a las necesidades del mercado.

“Felipe Sotomayor se incorporó en abril como managing director de Latinoamérica y estará basado en Chile, marcando el primer nombramiento de ICG en América Latina y una expansión de la presencia estratégica de la firma”, destacó la gestora en una comunicación al mercado.

El ejecutivo ya mantenía relación con la gestora británica. En su rol de gerente general de la AGF de Credicorp Capital, distribuyó fondos de la administradora entre clientes de la región.

“Su nombramiento sigue a una asociación de larga data y exitosa con ICG, habiendo trabajado juntos durante más de una década, levantando importantes volúmenes de capital para varias de las estrategias de la firma en la región”, sostuvo la firma.

Junto a Sotomayor, ICG también sumó la contratación del exBlue Owl y Pimco, Brant Gresham, quien se incorpora como director ejecutivo para la costa oeste de EEUU, para clientes institucionales de la zona, basado en California.

Con presencia en 20 mercados y estrategias en capital privado, deuda privada y el mundo inmobiliario, entre otros activos alternativos, ICG acumula US$ 127 mil millones en capital gestionado.“La continua inversión de la firma en cobertura de clientes en las Américas refleja un aumento material en los compromisos provenientes de la región”, concluyó la gestora británica.

