Harvey confirma su apuesta por España y estrena oficina en Madrid

La apuesta de Harvey por España va en serio . La principal IA aplicada al sector legal del mundo estrena oficina en Madrid , como parte de su estrategia orientada a prestar apoyo a clientes de España y Portugal . La compañía pone de relieve su interés en "uno de los mercados jurídicos más sofisticados de Europa", tras más de dos años colaborando con bufetes, empresas e instituciones académicas en la Península Ibérica.

La nueva sede de Harvey se sitúa en el número 34 de la calle Velázquez y en ella trabajará un equipo de ingenieros legales como Gonzalo Antón Tascón y Celia Vega-Penichet. También han llegado a la compañía Álvaro Escudero y Joao Fonseca en ventas, además de Omar Puertas como legal innovation partner, uno de sus últimos fichajes en España.

En un comunicado, Harvey destacó la precisión, coordinación y complejidad del mercado jurídico de España y Portugal. "Estamos aquí para ayudar a los abogados a dedicar menos tiempo al trabajo rutinario, de modo que puedan centrarse en el criterio, la estrategia y la colaboración", afirma Jorge Bestard, vicepresidente de ventas para EMEA de Harvey.

En los últimos años, Harvey se ha asociado con algunos de los principales despachos y empresas de la Península Ibérica. Entre ellos, se encuentran Cuatrecasas, Gómez-Acebo & Pombo, PwC España, PLMJ, Vieira de Almeida, B. Cremades & Asociados, y los equipos jurídicos internos de Carrefour y Repsol.

Asimismo, la empresa ha ampliado su programa Harvey Law Schools a España a través de colaboraciones con IE Law School, Esade Law School e Icade. El programa ayuda a los estudiantes de Derecho a familiarizarse con la IA específica de su ámbito, a adquirir habilidades prácticas y a prepararse para una carrera profesional exitosa en el ámbito jurídico.