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Medio Ambiente

Diputados aprueban en general reforma al SEIA y gobierno busca alcanzar un acuerdo asociado a su institucionalidad

Previo a lograr luz verde en un estrecho margen, la ministra del Medio Ambiente, instó a que parte del desafío que le corresponde a la comisión del ramo "es poder definir cuál será esa institucionalidad que finalmente se va a hacer cargo de la evaluación ambiental en Chile".

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 19:00 hrs.

SEIA medioambiente Congreso Proyecto de ley Cámara de Diputados Karen Peña
<p>Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente, en la comisión del sector de la Cámara de Diputados.</p>

Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente, en la comisión del sector de la Cámara de Diputados.

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