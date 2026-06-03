Diputados aprueban en general reforma al SEIA y gobierno busca alcanzar un acuerdo asociado a su institucionalidad

Previo a lograr luz verde en un estrecho margen, la ministra del Medio Ambiente, instó a que parte del desafío que le corresponde a la comisión del ramo "es poder definir cuál será esa institucionalidad que finalmente se va a hacer cargo de la evaluación ambiental en Chile".

En una ajustada votación, con siete respaldos y seis rechazos, la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que está en su segundo trámite constitucional, por lo que se abre un primer plazo de indicaciones hasta el próximo lunes de cara a la discusión en particular que se gatillará esa semana.

Mientras el oficialismo respaldó la iniciativa que camina con urgencia simple, destacando que el texto no rebaja ningún estándar ambiental y hace la institucionalidad ambiental más eficiente, la oposición mostró sus dudas, especialmente respecto a la relación que tendrá con el proyecto de reconstrucción nacional (ley miscelánea) que también está en discusión.

El diputado Francisco Crisóstomo (PS) apeló al poco tiempo que se ha tenido para discutir el articulado respecto a los dos años que tuvo el Senado, y recogió lo señalado -previo a la votación- por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, respecto a que si llegase a ser aprobado antes el proyecto misceláneo, la reforma al SEIA sufrirá ajustes para adaptar lo necesario.

Y añadió el parlamentario: "No es posible exigir mayores niveles de eficiencia, reducir plazos e incorporar mecanismos de silencio administrativo sin fortalecer al mismo tiempo la capacidad del Estado para cumplir esa exigencia".

El diputado Jaime Bassa (FA) hizo el punto en que expertos han mostrado los problemas que genera transformar el sistema desde un cuerpo colegiado hacia un órgano unipersonal: "Me parece que el proyecto no viene con los resguardos necesarios para contrapesar de alguna manera la posición que ese funcionario o funcionaria pueda tener. Y me parece que eso además se ve agravado por el debilitamiento del sistema recursivo", cuestionó.

Si bien Toledo consideró estrecho el plazo para presentar indicaciones, la comisión se mantuvo en la programación acordada. Previo a la votación, la secretaria de Estado insistió en la complementariedad entre el proyecto de reconstrucción nacional y la reforma al SEIA. Ambas iniciativas, dijo, "tienen una coherencia, no hay inconsistencia".

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Elementos para un acuerdo

Sin embargo, más allá de los ajustes a presentar en la reforma al SEIA, sinceró que creen que "es necesario poder avanzar en un proyecto de acuerdo asociado particularmente a la institucionalidad del SEIA".

Toledo recalcó que es importante que se pueda llegar a un acuerdo sobre la institucionalidad: cuál es el mejor diseño de este órgano encargado de la calificación. Esto, según explicó, sin perjuicio que el proyecto viene con diseño institucional que deja en forma unipersonal tanto la resolución de las RCA como la resolución de las reclamaciones, "en el primer trámite constitucional, en el contexto de una comisión asesora se propuso la posibilidad de avanzar hacia un órgano colegiado y creo que quedó una discusión abierta y el desafío ahora es poder tomarla y ver cómo finalmente se canaliza".

Otros elementos del proyecto que construir un acuerdo -a juicio de Toledo- es la eliminación de las Coevas y el Comité de Ministros; la armonización del recurso de reclamación contemplado en el artículo 20 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. A lo que sumó un tema que no quedó abierto, pero que también cree que puede ser interesante conversar que es la posibilidad de unificar RCA otorgadas en caso de estar en una misma faena o actividad.

La titular del Medio Ambiente enfatizó que este proyecto de ley ha logrado ir construyendo acuerdos, sin perjuicio que hay espacio todavía de ajustes. "Nosotros vamos a ingresar indicaciones para hacer algunos perfeccionamientos, pero creemos que hay una muy buena base de discusión y que parte del desafío que le corresponde a esta comisión es poder definir finalmente cuál será esa institucionalidad que finalmente se va a hacer cargo de la evaluación ambiental en Chile", instó.

En su presentación, propuso reponer algunas normas importantes para ordenar el sistema recursivo. Eso sí, al ser consultada por los parlamentarios respecto al tenor de las indicaciones a presentar, apuntó a corregir un par de artículos que debieron haber quedado en el paso del primer al segundo trámite constitucional.

Pero insistió en que "lo más importante en esta etapa puede ser la parte institucional y ahí nos interesa mucho poder abrir una conversación, sin perjuicio de los acotados tiempos, porque creemos que la única forma de darle sustentabilidad a lo que acordemos ahora es que tengamos tranquilidad de que el diseño institucional sea coherente a lo que le vamos a exigir al SEA de aquí en adelante".