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Gobierno reconsidera decisión y confirma construcción de corredores de transporte público en Gran Concepción: Giacaman se reunió con biministro Alvarado

A la salida de la cita, el gobernador regional del Biobío informó que el secretario de Estado "nos aseguró que estas obras se van a realizar y, en consecuencia, va a concurrir el ministro de Obras Públicas a explicarle a la región de qué manera van a conseguir la ejecución de estas obras en los plazos que además estaban acordados".

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 14:45 hrs.

Obras públicas Licitaciones gobernadores Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Gobierno reconsidera decisión y confirma construcción de corredores de transporte público en Gran Concepción: Giacaman se reunió con biministro Alvarado</p>

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