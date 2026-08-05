Gobierno reconsidera decisión y confirma construcción de corredores de transporte público en Gran Concepción: Giacaman se reunió con biministro Alvarado

A la salida de la cita, el gobernador regional del Biobío informó que el secretario de Estado "nos aseguró que estas obras se van a realizar y, en consecuencia, va a concurrir el ministro de Obras Públicas a explicarle a la región de qué manera van a conseguir la ejecución de estas obras en los plazos que además estaban acordados".

Tras reunirse con el biministro del Interior y Segpres, Claudio Alvarado, el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, anunció este miércoles que los proyectos de corredores de transporte público en la Ruta 160, la Ruta 150 y la Autopista Concepción – Talcahuano seguirán adelante. “Las obras siguen comprometidas y se van a ejecutar en los plazos comprometidos”, declaró la autoridad regional a la salida de la cita.

Diario Financiero reveló este martes que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había optado por aplazar la construcción de las obras de conectividad en el Gran Concepción, esgrimiendo la estrechez fiscal por la que atraviesa el país, una decisión que generó fuerte molestia entre los gremios y autoridades de la región.

“No lo vamos a permitir. Como región nos vamos a rebelar, vamos a convocar a una reunión masiva de alcaldes, consejeros, parlamentarios y le queremos demostrar nuestro malestar al Presidente de la República y pedirle que se reconsidere la decisión”, había dicho Giacaman antes de llegar a plantear sus reclamos a La Moneda.

La reacción fue tan intensa, que pocas horas después, y tras las gestiones del gobernador, el Ejecutivo resolvió echar pie atrás en la decisión. "El ministro Alvarado nos aseguró que estas obras se van a realizar y, en consecuencia, va a concurrir el ministro de Obras Públicas a explicarle a la región de qué manera van a conseguir su ejecución", explicó el gobernador.

Las obras eran ampliamente esperadas por la comunidad, no sólo para fortalecer la conectividad, sino también para dar seguridad a los habitantes de zonas densamente pobladas como las comunas de San Pedro de la Paz, Talcahuano, Penco y Coronel, y para reactivar el empleo, pues la inversión de US$ 400 millones generará alrededor de 15 mil puestos de trabajo directo e indirecto.

La postergación de los proyectos también había encendido las alertas entre concesionarias, bancos e inversionistas, que habían advertido un impacto en la confianza en el sistema de asociación público-privada. “Es una señal gravísima, porque incorpora un factor discrecional que hasta ahora no se había experimentado en el sector de las concesiones. Se abre un nuevo flanco para el financiamiento de proyectos”, había advertido el presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura, Carlos Cruz.

Conectividad y logística

Biobío busca posicionarse como un nodo logístico portuario, atrayendo la demanda exportadora de sus regiones vecinas, que hoy dan salida a sus productos a través de la Región de Valparaíso. Los corredores en cuestión son rutas clave para fortalecer el potencial logístico de la zona.

La operación de las tres obras en cuestión permitirá el desplazamiento más expedito de la carga hacia los principales terminales portuarios de la zona centro – sur, asegurando tiempos de respuesta eficientes.

La Ruta 160 conecta con Puerto Coronel y es la vía de acceso a la provincia de Arauco; la Ruta 150 permite la movilidad terrestre de la carga importada y exportada por DP World Lirquén, mientras que la Autopista Concepción – Talcahuano conecta con los terminales instalados en las bahías de Talcahuano y San Vicente.

Gremios como la Corporación Chilena de Madera (Corma) destacaron la relevancia que las infraestructuras tienen para los objetivos que la región se ha trazado. El presidente del gremio en Biobío y Ñuble, Alejandro Casagrande, explicó que “el sector forestal y las personas del Biobío, necesitan más infraestructura y más conectividad, y no menos, para recuperar el crecimiento, crear empleos (…) y la competitividad de toda la región, como plataforma logística para la macrozona sur”.

En esa línea, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Concepción, Jorge Coloma, enfatizó que “la infraestructura pública es la clave para alcanzar mayores niveles de desarrollo, equidad y oportunidades para todos. Congelar estas licitaciones es retroceder justo en el momento en que la región más necesita reactivación”.

Oferente único

La decisión de Hacienda radicaba en el costo de concesión y la existencia de sólo un oferente para las obras. De hecho, el consorcio español, Electro Cointer, fue la única empresa que presentó en diciembre una oferta técnica para ambos proyectos (el corredor de la Ruta 150 y la Autopista a Talcahuano son considerados como una sola iniciativa).

Bajo este criterio, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quien acompañó a Giacaman a su cita con el biministro Alvarado, declaró que “el Gobierno tiene todo el derecho a revisar una obra que tiene un alto costo, que tiene un solo oferente”, pero insistió en que “puede haber otros mecanismos” para su concreción.

Sobre este punto y basándose en el argumento de Hacienda, los gremios productivos del Biobío recalcaron que la postergación de estas obras no representaba un ahorro presupuestario significativo debido al modelo de subsidios diferidos que contemplaban las licitaciones, pero sí imponía un costo social y operativo insostenible para el desarrollo regional.

Tras la respuesta del Ejecutivo, el gobernador Giacaman anunció que se espera que en los próximos días, el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange aterrice en la Región del Biobío para detallar el mecanismo financiero que el Estado utilizará para ejecutar las obras de los tres corredores del Gran Concepción.