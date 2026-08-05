Enel Generación inicia vertimiento y abre compuertas de Central Ralco ante crecida de ríos por intensidad de lluvias

Asimismo, desde la empresa aseguraron que estas maniobras han sido planificadas de manera rigurosa y comunicadas de forma previa a las autoridades competentes. En esas coordinaciones están incluidas las organizaciones encargadas de la gestión de la cuenca del río Biobío y el Sistema Eléctrico Nacional, además de aquellas encargadas de la supervisión de las operaciones de los embalses y a las dependencias que supervisan la operación de los embalses en el país.

Desde la Dirección General de Aguas (DGA) detallaron que “el inicio del vertimiento preventivo y paulatino”, se ajusta a las proyecciones de lluvia y estaban programadas a las 08:00 horas para “evitar que coincida con el máximo caudal afluente proyectado y reducir los potenciales impactos aguas abajo”.

El procedimiento se realizaría por las tres compuertas de 370 m3/s, durante al menos, 24 horas continuas. “Al considerar este vertimiento conjuntamente con el caudal correspondiente a la condición actual de máxima generación, el caudal efluente total hacia el río Biobío podría alcanzar un valor máximo de 850 m3/s”, puntualizaron desde el organismo.

Trabajo con comunidades

El presidente de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Biobío (JVBB), Juan Vallejos, destacó la coordinación preventiva entre la organización, Enel Generación Chile S.A. y el Coordinador Eléctrico Nacional. "La JVBB se coordinó previamente con Enel para enfrentar este evento hidrometeorológico. Gracias a ello se logró el resultado esperado, lo que permitió acumular un volumen significativo de agua y evitar que ese aporte coincidiera con el peak de la crecida del río Biobío”, puntualizó.

Vallejos agregó que, de acuerdo con los pronósticos actuales, el embalse podría comenzar a verter, una vez que haya pasado el peak de la crecida, dependiendo de la demanda del sistema eléctrico nacional y de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Sobre el impacto del procedimiento, fue claro en plantear que "queremos dar tranquilidad a la comunidad. Estamos trabajando para que el río se comporte de la forma más benigna posible frente a eventos extraordinarios como el vivido estos días. Mientras, en otras cuencas se registraron inundaciones en ríos sin infraestructura de regulación, en la cabecera del Biobío los embalses permitieron disponer de un importante colchón de almacenamiento que ayudó a moderar la crecida."