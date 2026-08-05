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Enel Generación inicia vertimiento y abre compuertas de Central Ralco ante crecida de ríos por intensidad de lluvias

El embalse, ubicado en la comuna de Alto Biobío, tiene un sistema de seguridad que permite verter al río Biobío hasta 6.700 m3 por segundo, garantizando su operación aun en escenarios climáticos como los de las últimas semanas.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 11:50 hrs.

embalses lluvias emergencia ENEL Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Enel Generación inicia vertimiento y abre compuertas de Central Ralco ante crecida de ríos por intensidad de lluvias</p>

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