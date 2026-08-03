DP World Lirquén registró alza de 14% en la transferencia de carga durante el primer semestre
La carga total movilizada en contenedores por el terminal del Biobío entre enero y junio ascendió a 2.113.000 toneladas.
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El terminal multipropósito DP World en Lirquén registró durante el primer semestre un crecimiento del 14% en la carga total movilizada y un alza del 19% en el número de contenedores transferidos.
El gerente general de DP World en Lirquén, Michael Spoerer, detalló que “la carga total movilizada en contenedores del período enero a junio de 2026 fue de 2.113.000 toneladas, con un crecimiento de 14% respecto del mismo período del año anterior. En número de contenedores fue de 123.401 boxes, con un crecimiento de 19% respecto del mismo período de 2025”, precisó.
Este dinamismo en las operaciones del terminal en Biobío respondió a un plan de inversiones que supera los US$ 47 millones, ejecutado en los últimos años a través de la incorporación de grúas más eficientes, equipos eléctricos para reducir la huella de carbono y aumentar la capacidad de almacenamiento, elevando así los estándares de productividad, seguridad y rentabilidad para los clientes del recinto.
Al respecto, Spoerer explicó que el puerto “es la alternativa más competitiva y confiable para los exportadores e importadores de la región, que necesitan infraestructura, continuidad operacional, trazabilidad, flexibilidad, confianza y alianzas de largo plazo. Tenemos conexiones directas, seguras y expeditas, además de gran capacidad de almacenamiento dentro del terminal”.
Junto con los positivos resultados financieros y de transferencia, la administración destacó la resiliencia de la compañía al lograr una rápida recuperación tras los incendios que afectaron a la localidad de Lirquén durante enero. Hoy, el terminal opera a 100% de su capacidad y manteniendo operativa la cadena de suministro.
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