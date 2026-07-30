Alianza entre CPC Biobío y SalmonChile busca habilitar Carriel Sur para exportaciones y reducir la dependencia del aeropuerto de Santiago

La propuesta apunta a aumentar la competitividad del sector y descentralizar los envíos para llegar a los mercados internacionales, como Estados Unidos, que absorbe el 40% de este producto en el extranjero.

Con el objetivo de optimizar la cadena de suministro y consolidar a la Región del Biobío como el principal nodo logístico del sur de Chile, la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío y SalmonChile definieron una estrategia conjunta para exportar parte de la producción de la industria acuícola desde el aeropuerto Carriel Sur en Concepción.

La propuesta de los gremios para optimizar la cadena logística apunta a descentralizar los envíos, aumentar la competitividad del sector y eliminar la dependencia operacional del aeropuerto de Santiago para llegar a los mercados internacionales, como Estados Unidos que absorbe el 40% de este producto en el extranjero.

Según datos de la industria, el 52% de la producción del sector sale rumbo a sus mercados de destino por los terminales del Biobío. “Ese solo hecho ya tiene un significado de relevancia. Por eso, abrir un camino para evitar tener que hacer el paso intermedio del aeropuerto de Santiago y hacerlo directamente desde esta región, a través de su aeropuerto, que tiene todas las condiciones para realizarlo, podría fortalecer la productividad de los envíos”, explicó Patricio Melero, presidente de SalmonChile.

Desde la CPC Biobío, capturar esta carga y transportarla por vía aérea es vista como una oportunidad de expansión de servicios que hoy entrega al mundo productivo de la zona centro - sur. “La región tiene las capacidades para fortalecer la cadena productiva y el crecimiento económico a través de su infraestructura. El trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público permitirá que nos convirtamos en el principal polo logístico del país”, declaró el gerente de la multigremial, Cristóbal Herrera.

Junto a la eficiencia en las rutas aéreas, las directivas abordaron las externalidades negativas que amenazan los márgenes operacionales de la industria. Melero enfatizó la urgencia de establecer mecanismos de control frente al robo de camiones, una variable crítica que eleva el valor de las pólizas de seguros y afecta la continuidad de la cadena de suministro terrestre. “Hemos visto áreas de colaboración en todo lo que es prevención del delito y control del robo de los asaltos a camiones que es un factor muy relevante para impulsar en este trabajo en conjunto”, puntalizó.