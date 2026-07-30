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Alianza entre CPC Biobío y SalmonChile busca habilitar Carriel Sur para exportaciones y reducir la dependencia del aeropuerto de Santiago

La propuesta apunta a aumentar la competitividad del sector y descentralizar los envíos para llegar a los mercados internacionales, como Estados Unidos, que absorbe el 40% de este producto en el extranjero.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 16:40 hrs.

Salmones gremios exportaciones intercambio comercial Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Alianza entre CPC Biobío y SalmonChile busca habilitar Carriel Sur para exportaciones y reducir la dependencia del aeropuerto de Santiago</p>

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