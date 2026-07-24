Junta de acreedores de Edyce resuelve aprobar el Acuerdo de Reorganización Judicial de la manufacturera de Biobío

“La aprobación del acuerdo marca el inicio de una nueva etapa para Edyce, con su estructura financiera ordenada, sus operaciones continuas y capacidades técnicas e industriales intactas”, celebró la empresa a través de un comunicado.

Tras dos postergaciones, la junta de acreedores de Edyce, una de las mayores productoras nacionales de estructuras metálicas, finalmente acordó este viernes aprobar el Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ) de la compañía con 75 años de historia en la Región de Biobío.

“La aprobación del acuerdo marca el inicio de una nueva etapa para Edyce, con su estructura financiera ordenada, sus operaciones continuas y capacidades técnicas e industriales intactas”, celebró la empresa a través de un comunicado. “De esta forma, Edyce opera bajo un plan formalmente aprobado y supervisado, y con proyecciones que demuestran plena capacidad de cumplimiento de sus obligaciones”.

El ARJ permitirá a la empresa asegurar su continuidad en el largo plazo y el resguardo de sus cerca de 350 trabajadores.

En los últimos años, la compañía enfrentó un ciclo de severa contracción de la inversión, particularmente en la industria minera y en el sector de infraestructura, que golpeó a toda la región.

En medio de la crisis, la administración resolvió ir a un proceso de reorganización, conservando su maquinaria, su equipo de ingeniería y el personal clave que mantuvo la operación activa. “Todo ello disponible para retomar rápidamente mayores volúmenes de producción en cuanto la demanda lo requiera”, destaca ahora.

La empresa confía ahora que el próximo quinquenio verá un fuerte repunte de la inversión minera y una fase de expansión estructural del sector, que favorecería el repunte de su operación. “Edyce está preparada para acompañar a la minería chilena en el ciclo de inversión más importante que ha tenido en más de una década”, señala el comunicado.

Finalmente, agradeció el respaldo de sus acreedores, proveedores y clientes, el compromiso de sus trabajadores y el apoyo de las autoridades y actores públicos.