Dólar se hunde $ 10 en el día después de la Fed y tras datos económicos más débiles de lo esperado en EEUU

El mercado considera probable que el banco central haya cometido un error de política. El dollar index se hundía 1% hasta los 99,9 puntos, en parte debido al importante fortalecimiento del yen japonés, y todo esto daba espacio a un mayor resurgimiento del cobre.

El dólar se iba a pique este jueves tanto en Chile como a nivel global, tras las masivas repercusiones que dejó la reunión de la Reserva Federal (Fed), a lo que se sumó una sorpresa a la baja en datos económicos de Estados Unidos y señales de intervención cambiaria en Japón.

La paridad dólar-peso, que cerró estable este miércoles tras la reunión de la Fed, se desplomaba $ 10,4 hasta los $ 923,1 durante la mañana, alcanzando sus menores niveles de la sesión en las pantallas de Bloomberg.

El dollar index se hundía 1% hasta los 99,9 puntos, tras perder 0,5% en la víspera. El importante fortalecimiento del yen japonés (3,3%) contribuía a esta nueva caída, en medio de las especulaciones de que el gobierno nipón volvió a intervenir el mercado.

La depreciación del dólar global daba espacio a un mayor resurgimiento del cobre, con lo que el futuro transado en Londres subía 1,8% a US$ 6,27 por libra, y el contrato Comex estadounidense aumentaba 2,6%.

Temprano se dio a conocer una batería de datos estadounidenses. El índice subyacente de precios de consumo en gasto personal, apodado como el "dato de inflación favorito de la Fed" subió 0,1% mensual en junio, una décima menos de lo esperado. Por su parte, el PIB del segundo trimestre creció 1,5% anualizado, versus el 2% en la estimación de consenso.

Piden claridad

Después de que la Fed mantuviera las tasas este miércoles, su presidente, Kevin Warsh, habló en detalle durante unos 45 minutos, pero sin ofrecer ninguna explicación clara sobre la decisión. El mercado había descontando una probabilidad no menor de que el anunciara un alza de 25 puntos base para hacerse cargo de la alta inflación.

“Son buenas noticias para Chile, porque uno de los factores que había alimentado la depreciación cambiaria era que el diferencial de tasas con EEUU se había estrechado aún más. Eso se revierte parcialmente con lo que pasó ayer y, además, con un mensaje del Banco Central de Chile que fue algo más hawkish (restrictivo), algo razonable considerando que las tensiones en Medio Oriente, lejos de solucionarse, han empeorado", dijo a DF el economista jefe de EuroAmerica, Felipe Alarcón.

La curva de rendimientos del Tesoro seguía empinándose. El rendimiento a dos años -sensible a la política monetaria de corto plazo- caía 5,6 puntos base (pb), mientras que las tasas a 30 años se estabilizaban en 5,2%, su mayor nivel desde 2007.

Según Alarcón, el no ofrecer una expectativa de alza de tasas en el corto plazo se está interpretando como un error de política monetaria, pensando en que, si no se sube la tasa hoy de manera ordenada, probablemente después habría que hacerlo más desordenadamente. "Por eso hubo un empinamiento de la curva y el dólar global perdió valor inmediatamente. Esa tendencia ha continuado, y hoy además se vio reforzada por la posible intervención de Japón", explicó.

El petróleo Brent caía 1,2% a US$ 89,7 por barril, aunque viene de dispararse 7,9% en la jornada anterior. Hubo una nueva ola de ataques en Medio Oriente que incluyó una ofensiva estadounidense contra objetivos iraníes, entre ellos la estratégica isla de Qeshm, y más represalias iraníes en otros países de la región.

El crudo empezó a incorporar anticipadamente en los precios un episodio de violencia como este, después de que Donald Trump prometiera "golpear muy duro" a Irán como respuesta a un ataque sorpresa iraní a una base militar estadounidense en Jordania.