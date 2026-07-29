Meta proyecta ingresos bajo lo esperado y su acción se desploma 10%

La matriz de Facebook e Instagram informó que las ventas del tercer trimestre se ubicarán entre US$ 61.000 millones y US$ 64.000 millones.

Altas expectativas hay en torno a los reportes de las siete magníficas y este miércoles fue el turno de Meta Platforms, tecnológica que entregó una proyección de ingresos por debajo de lo que esperaba el mercado, en un resultado que volvió a poner el foco en el gasto sin precedentes de la compañía en inteligencia artificial.

La matriz de Facebook e Instagram informó que que sus ventas del tercer trimestre se ubicarán entre US$ 61.000 millones y US$ 64.000 millones. El punto medio de ese rango quedó bajo los US$ 63.200 millones que en promedio proyectaban los analistas consultados por Bloomberg.

En bolsa, la acción ya venía a la baja durante la jornada y cerró en US$ 585,61 en Nueva York. Publicados los resultados, la caída se profundizó con un desplome de 10% en las operaciones posteriores al cierre. En el año, el papel acumula un retroceso de 11%.

El trimestre cerrado el 30 de junio, en cambio, superó las estimaciones: los ingresos alcanzaron US$ 60.800 millones, sobre los US$ 60.300 millones previstos por el mercado.

El peso del capex

Junto con los resultados, la compañía acotó su proyección de inversión de capital para 2026 a un rango de entre US$ 130.000 millones y US$ 145.000 millones, elevando el piso desde los US$ 125.000 millones anteriores. El techo se mantuvo sin cambios.

Ese techo ya había generado ruido: los inversionistas reaccionaron con dudas a comienzos de año, cuando el fundador y máximo ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg, subió el gasto proyectado hasta US$ 145.000 millones.

La estructura del negocio explica la sensibilidad del mercado a esas cifras. Meta financia sus apuestas en IA -centros de datos, modelos y lentes inteligentes- con la caja que generan los avisos publicitarios en sus redes sociales. Mientras el negocio publicitario crezca más rápido que el plan de inversión, la ecuación se sostiene; una proyección de ventas más débil que la esperada altera ese equilibrio.

"El fuerte crecimiento de ingresos de Meta volverá a quedar opacado por sus proyecciones de inversión de capital", señaló Minda Smiley, analista senior de Emarketer.

Agregó que, aunque la compañía no elevó el techo de su gasto, los inversionistas presionarán por más información sobre un eventual negocio de computación y sobre cómo la firma planea monetizar la IA.

Contratiempos

La compañía también ajustó al alza su estimación de gastos totales del año, a un rango de entre US$ 165.000 millones y US$ 169.000 millones, para incorporar US$ 2.400 millones en multas asociadas a procesos judiciales.

Miles de personas y distritos escolares en Estados Unidos demandan a Meta y a otras redes sociales por acusaciones de que sus productos son adictivos y dañinos para menores de edad y que decantó que en marzo, la firma perdiera otro juicio en Nuevo México -donde se alegó que no protegió a menores de depredadores en línea- con una multa de US$ 375 millones que aún litiga.

La inversión es clave para la industria y tal como ha ocurrido con el restante de las denominadas "Siete Mágnificas", el escenario es más bien transversal.

Las mayores tecnológicas estadounidenses gastarán hasta US$ 725.000 millones este año en inversión de capital, principalmente en infraestructura para IA. La semana pasada Alphabet, matriz de Google, elevó su propia proyección hasta US$ 205.000 millones y su acción también retrocedió.