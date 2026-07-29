IPSA abre a la baja arrastrado por Latam en medio del repunte del petróleo y dudas sobre el anuncio de la Fed

Las tasas swap nominales subían, después de que el Banco Central de Chile mantuviera ayer en la tarde su tasa clave. La Fed dará a conocer su comunicado de política monetaria a las 14:00 (misma hora en Chile).

Las bolsas globales resentían el nuevo brote de tensión en Medio Oriente, que llega antes de una decisión de la Reserva Federal (Fed) particularmente incierta.

Tras el mal desempeño del martes, el S&P IPSA chileno caía 0,2% adicional hasta los 10.860,00 puntos, en gran medida influido por Latam (-2,8%), que tiene una de las mayores ponderaciones dentro del selectivo y anotaba el peor desempeño de estos primeros negocios.

Andina-B (-1,1%) caía aun tras superar las expectativas con sus resultados del segundo trimestre. El Ebitda subió 17% a $ 140 mil millones, versus los $ 135 mil milones del consenso, y esto derivó en utilidades también sobre lo esperado, aunque ligeramente. La acción venía de cotizar en sus mayores niveles históricos.

De forma similar, Colbún (0%) reportó un Ebitda de US$ 156,9 millones, cuando en promedio se esperaban US$ 148 millones. Por otro lado, Enel Chile (-2,2%) informó US$ 262 millones, cifra que estuvo por debajo de los US$ 272 millones previstos.

Las tasas swap nominales subían, después de que el Banco Central de Chile mantuviera ayer en la tarde su tasa clave. Si bien esto era algo esperado, el mercado asimiló un tono más bien restrictivo, al tener particularmente en cuenta los riesgos inflacionarios que afloran de la crisis geopolítica, así como el alza de los costos laborales.

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Dow Jones caía 0,8% en estos primeros negocios, tras haber liderado la sesión de la víspera. El S&P 500 disminuía 0,1% y el Nasdaq operaba plano. En Europa había leves variaciones mixtas, mientras que en Asia destacó el alza del Hang Seng (2%), contrario a la nueva caída del Nikkei (-1,5%).

El petróleo Brent repuntaba 6,4% hasta los US$ 89,5 por barril, después de que Donald Trump dijera esta mañana a Fox News que Estados Unidos atacará con fuerza a Irán como respuesta a los ataques sufridos por Jordania.

El Comando Central estadounidense declaró que "las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente".

La Fed dará a conocer su comunicado de política monetaria a las 14:00 (misma hora en Chile), y si bien el caso base del mercado es que mantenga el tipo oficial, los operadores descuentan más de un tercio probabilidad de que anuncie un alza de 25 puntos base.

Y una vez cerrado el mercado, la temporada de resultados de EEUU se intensificará con los reportes de Meta y Microsoft, en un nuevo test sobre el fenómeno de la Inteligencia Artificial y los retornos que se esperan de las gigantescas inversiones realizadas en este ámbito.