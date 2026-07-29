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IPSA abre a la baja arrastrado por Latam en medio del repunte del petróleo y dudas sobre el anuncio de la Fed

Las tasas swap nominales subían, después de que el Banco Central de Chile mantuviera ayer en la tarde su tasa clave. La Fed dará a conocer su comunicado de política monetaria a las 14:00 (misma hora en Chile).

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 09:47 hrs.

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<p>IPSA abre a la baja arrastrado por Latam en medio del repunte del petróleo y dudas sobre el anuncio de la Fed</p>

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