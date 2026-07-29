Mercado asume un tono más restrictivo del BC y asume un tipo rector sin cambios el resto del año

Que el Banco Central se hizo eco del resurgimiento de los riesgos inflacionarios asociados al conflicto en Medio Oriente fue la principal conclusión que sacó el mercado del comunicado de la entidad tras la reunión de política monetaria (RPM).

De acuerdo con el economista jefe de Credicorp Capital Chile, Samuel Carrasco, a diferencia de la cita anterior en junio, el ente rector ya no señala que el balance de riesgos para la inflación es equilibrado, sino que vuelve a poner el acento en el alto grado de incertidumbre que rodea al escenario macroeconómico.

“Este cambio sugiere un tono algo más restrictivo (hawkish) en comparación con la comunicación previa”, indicó.

No obstante, proyectó que la tasa se mantendrá en su nivel de 4,5% hasta finales de año y probablemente, durante buena parte de 2027.

Desde Coopeuch coincidieron con la visión de que se sugiere que los desarrollos recientes del conflicto de Medio Oriente constituyen un retorno hacia niveles de incertidumbre similares a los observados a principios de marzo.

“La principal señal de la reunión es que, si bien en comparación con la RPM de junio ha aumentado la probabilidad de ocurrencia de riesgos tanto al alza como a la baja para la inflación, hoy el Consejo parece otorgar una ponderación algo mayor a los riesgos inflacionarios”, explicaron, aunque también precisaron que esto sigue siendo consistente con su previsión de que no habrá cambios en la tasa en el corto plazo.

El economista jefe de Banco Itaú, Andrés Pérez, rescató que la política monetaria -que ya está en un nivel neutral-, “se encuentra bien posicionada para actuar en el caso de la materialización de distintos escenarios”.

En tanto, sigue anticipando una pausa prolongada en 4,5% dentro del horizonte de proyección.

Un escenario base similar, de tasa estable en 4,5% para el resto del año es lo que estimó el estratega de mercado y economista para Latinoamérica de Zurich, Gustavo Yana.

Acorde con su análisis, el comunicado “abre explícitamente la puerta a que los escenarios alternativos puedan requerir cambios en la política monetaria”; y si bien la apertura sería dual para ambos escenarios, “el sesgo se inclina claramente hacia el lado hawkish”.

El economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive, también insistió en el cambio de tono del ente rector.

“No podría descartarse que incluso hayan evaluado la opción de alza de 25 pb., a diferencia de la reunión pasada donde solo se evaluó la mantención”, dijo a través de su cuenta de X.

En su comunicado, Scotiabank consideró que la próxima reunión de septiembre será crucial para ver un eventual ajuste en la tasa, luego de que se den a conocer los datos de inflación de julio y agosto, en conjunto con los registros mensuales de actividad de junio y julio que serán particularmente interesantes para evaluar la dinámica del consumo privado.

Respecto a política monetaria, prevén que se podrían incorporar nuevas opciones de política de la mano del ajuste de proyecciones del nuevo Informe de Política Monetaria (IPoM) que vendría con alza en inflación y leve baja en crecimiento.