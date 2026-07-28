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Banco Central mantiene la tasa ante mayor incertidumbre por guerra, más inflación y aceleración de costos laborales

Tras la decisión, la entidad destacó la necesidad de analizar el curso de los precios bajo distintos escenarios alternativos. También advirtió una desaceleración de la inversión.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 28 de julio de 2026 a las 20:30 hrs.

Banco Central Tasa de Política Monetaria inflación economia chilena Amanda Santillán
<p>Rosanna Costa, presidenta del Banco Central, junto a los consejeros del ente emisor.</p>

Rosanna Costa, presidenta del Banco Central, junto a los consejeros del ente emisor.

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