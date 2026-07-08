El IPC de junio sorprende y no registra variación mensual, mientras que la inflación en 12 meses se acelera a 4,3%
En el resultado de 0% "destacaron las disminuciones en las divisiones de transporte, así como la de vestuario y calzado, y el aumento de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas", dijo el INE en un comunicado.
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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no tuvo variación en junio, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en un registro que sorprendió al mercado que esperaba un descenso del indicador y que llevó a la inflación en 12 meses a acelerarse a 4,3% en 12 meses.
"Destacaron las disminuciones en las divisiones de transporte, así como la de vestuario y calzado, y el aumento de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas", dijo el INE en su comunicado.
Analistas esperaban una contracción de 0,2% en el IPC de junio, de acuerdo con el consenso de las estimaciones en el sondeo de Bloomberg.
Ocho de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cuatro presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.
Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacó la de transporte (-1,3%) con -0,181 puntos porcentuales (pp.). Las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,273pp.
De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%), que presentó una incidencia de 0,169pp. Las restantes divisiones con contribuciones positivas aportaron en conjunto 0,264pp.
Caen los combustibles, pero sube el pan
Por el lado de las bajas por productos, destacó el descenso de los combustibles en junio: la gasolina tuvo una caída de 2,5% mensual, mientras que el petróleo diésel descendió un 8%. El transporte aéreo internacional, en tanto, descendió un 5,6%.
Del lado de las alzas en el mes, el pan aumentó un 4,5%, los vinos subieron un 3,9%, y los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares aumentaron un 0,6%.
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