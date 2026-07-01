Imacec: actividad económica cae en mayo y encadena cinco retrocesos consecutivos

El indicador se contrajo 0,9% comparado con el mismo mes del año pasado. El resultado se explicó por una menor producción minera.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) anotó una caída de 0,9% en mayo, en comparación al mismo mes del año anterior, en una contracción que sigue al deterioro del desempeño de los distintos sectores durante el mes pasado.

Así lo informó esta mañana el Banco Central, qué además señaló que la serie desestacionalizada se contrajo 0,2% respecto del mes precedente y 0,7% en 12 meses. El mes registró un día hábil menos que mayo de 2025.

“El resultado del Imacec se explicó por una menor producción minera . En tanto, en comparación con el mes anterior, la disminución del Imacec en términos desestacionalizados fue incidida principalmente por el resto de bienes.”, explicó en su comunicado.

El mercado esperaba una caída de la actividad en mayo que podría ir de 1% a 1,6% anual, en tanto, la encuesta de Bloomberg arrojó como consenso de estimaciones una disminución de 0,4%.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 0,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,3% respecto del mes anterior y aumentó 1,0% en doce meses

Por actividad

En su análisis por sector, la producción de bienes arrojó una baja de 4,7% anual. Un resultado que fue determinado por el desempeño de la minería, que cayó 11,6%, y en particular por el cobre.

En menor medida, la industria también registró un retroceso de 1,7%, en línea con una menor elaboración de productos pesqueros. Por su parte, el resto de bienes no presentó variación.

En el sector comercio la actividad creció 0,8% interanual. Este aumento fue explicado por el minorista y automotor, lo que fue en parte compensado por menores ventas mayoristas. Esta última fue fue incidida principalmente por menores ventas de alimentos.

Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 0,2% respecto del mes anterior, explicado tanto por el comercio minorista como el mayorista.

En el caso de los servicios, estos aumentaron 1,0% interanual en mayo, explicado principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud y educación. Contrarrestó en parte lo anterior, la caída de los servicios empresariales y de transporte.

Las cifras ajustadas por estacionalidad no presentaron variación respecto del mes precedente.





