“Se abre la puerta a una recesión técnica”: economistas anticipan una quinta caída consecutiva del Imacec tras débiles cifras sectoriales de mayo

Las previsiones del mercado rondan entre una baja entre 1% y 1,6% para el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) del quinto mes del año y que se dará a conocer este miércoles.

Atrás quedó la proyección de que la actividad en mayo podría tener una expansión de 0,2% anual, como lo arrojó la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, después de que este martes se dieran a conocer débiles indicadores de actividad para el quinto mes del año.

Así, las previsiones del mercado rondan entre una baja entre 1% y 1,6% para el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) del quinto mes del año y que el Banco Central dará a conocer este miércoles.

No obstante, la caída en el desempeño económico no vendría solo, ya que algunos analistas consideran que se abre el espacio a una recesión técnica. O sea, dos trimestres consecutivos de caídas anuales.

El gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, prevé una baja de 1,2% para la actividad de mayo, lo que se traduciría en una caída acumulada de 0,9% en los primeros cinco meses del año.

“Si esta proyección es, más o menos, ratificada mañana por el Banco Central, podemos estimar que el segundo trimestre tendría un retroceso de 0,6% en 12 meses y de 0,2% respecto al primero en base desestacionalizada, configurándose así un escenario de recesión técnica”, explicó el economista.

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Una previsión parecida tuvo el economista senior de Coopeuch, Nicolás García, quien proyectó que en mayo la caída anual de la economía sería de 1,5%, que estaría explicado principalmente por la minería. Así, precisó que esta quinta caída consecutiva de la actividad “abre las puertas a una eventual recesión técnica”.

"Si bien parte de este deterioro puede continuar atribuyéndose a elementos puntuales en sectores asociados a la producción de bienes -que pueden estar presentes por varios meses, pero cuya naturaleza no refleja una debilidad estructural de la economía- en mayo esto habría ido de la mano con un menor dinamismo anual tanto en el comercio como en los servicios”, complementó.

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Cuesta arriba para 2026

Desde Clapes UC prevén que el Imacec de mayo marcaría un retroceso de 1,5% y Santander estimó que sería de un descenso de 1% interanual. Más pronunciado, el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP) apuesta a una merma de 1,6%.

“Con esto, el PIB real del segundo trimestre de 2026 presentaría una contracción anual similar a la registrada durante el primer trimestre del año, lo que incrementa la probabilidad de observar un crecimiento en torno a 1,3% anual para el cierre de 2026”, dijo su investigadora, Valentina Apablaza.

Fernández también sigue esperando una recuperación importante para la segunda mitad del año, pero alertó que “se ve difícil que el crecimiento del año llegue a nuestra estimación de 1,5%, siendo más probable una cifra en torno a 1,3%”.