IPSA abre en rojo y pierde los 10.900 puntos mientras bolsas globales enfrentan presiones de venta en semana clave
Colbún, Enel Chile y Embotelladora Andina publicarán hoy sus resultados del segundo trimestre. Además, el Banco Central dará a conocer su decisión de tasa posterior al cierre del mercado, aunque no se esperan cambios.
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La bolsa chilena abrió en rojo este martes, mientras varias plazas bursátiles sufren por los desafíos que enfrentan los productores de chips de Inteligencia Artificial (IA). La política monetaria y resultados de grandes tecnológicas podrían marcar la semana.
El S&P IPSA caía 0,6% a 10.897,52 puntos, fuertemente presionado por las acciones de SQM-B (-2,6%), Latam (-0,9%) y Santander (-0,8%), después de cerrar este lunes con un leve avance.
Colbún, Enel Chile y Embotelladora Andina publicarán hoy sus resultados del segundo trimestre. Además, el Banco Central dará a conocer su decisión de tasa posterior al cierre del mercado, aunque no se esperan cambios.
Bolsas internacionales
En Wall Street, el Nasdaq caía 0,6% por la nueva ola vendedora de acciones ligadas a la IA, arrastrando así al S&P 500 a una baja de 0,1% en estos primeros negocios. Pero el Dow Jones (0,6%) subía gracias a los positivos resultados de Coca-Cola (5,4%).
Las bolsas europeas tenían leves variaciones mixtas, pero el malestar en torno a la IA causó estragos en Asia, donde el coreano Kospi se hundió 10,8% y el japonés Nikkei perdió 4%. En general ha crecido la preocupación por la competencia china y el financiamiento circular de empresas del sector.
Por otro lado, el petróleo Brent caía 2% a US$ 86,6 por barril, ya que siguen en pausa los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, mientras este último se reúne con Omán para discutir los términos de una potencial reapertura del estrecho de Ormuz. Donald Trump aseguró que hay "buenas" conversaciones con Irán.
Los inversionistas están a la espera de que mañana miércoles la Reserva Federal publique su decisión de política, y se encuentran en una poco habitual situación de duda, pues si bien la expectativa general es que se mantenga el tipo oficial, se descuenta alrededor de un tercio de probabilidad de haya un alza de 25 puntos base.
Ese mismo día, una vez que cierre el mercado, comenzará una nueva prueba de fuego para el apetito en torno a la IA, pues Meta Platforms y Microsoft publicarán sus resultados. Al día siguiente será el turno de Amazon y Apple.
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