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Trump dice que hay "buenas" conversaciones con Irán sin retirar amenaza de atacar objetivos, mientras el petróleo sigue en baja

En una entrevista con Fox News, Trump dijo que prefiere evitar atacar los puentes y las centrales eléctricas de Irán si es posible.

Por: Reuters

Publicado: Martes 28 de julio de 2026 a las 09:41 hrs.

Trump petróleo guerra Irán
<p>"Hemos mantenido unas conversaciones muy positivas", afirmó Trump en referencia a Irán. (Foto: Reuters)</p>

"Hemos mantenido unas conversaciones muy positivas", afirmó Trump en referencia a Irán. (Foto: Reuters)

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