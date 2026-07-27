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Perú: Keiko Fujimori oficializa a Elmer Cuba como ministro de Economía

Cuba ha desarrollado una trayectoria de más de tres décadas en el sector público, la consultoría económica con Macroconsult, la academia y los directorios empresariales

Por: Maria Gabriela Arteaga

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 11:29 hrs.

Perú Keiko Fujimori Presidente Ministros Ministro de Hacienda Economía latinoamericana Maria Gabriela Arteaga
<p>Perú: Keiko Fujimori oficializa a Elmer Cuba como ministro de Economía</p>

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