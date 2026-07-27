Perú: Keiko Fujimori oficializa a Elmer Cuba como ministro de Economía
Cuba ha desarrollado una trayectoria de más de tres décadas en el sector público, la consultoría económica con Macroconsult, la academia y los directorios empresariales
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La Presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, oficializó este lunes como ministro de Economía y Finanzas (MEF) a Elmer Cuba, un exdirector del banco central que tendrá como uno de los mayores desafíos atenuar los efectos del fenómeno climático de El Niño, que ya golpean a sectores clave de la producción local.
Fujimori anunció también en una conferencia de prensa a Luis Galarreta, un cercano colaborador suyo, como su primer ministro y jefe de su primer gabinete de Gobierno.
"El próximo gobierno recibirá una economía todavía ordenada en sus grandes equilibrios macroeconómicos. Pero también heredará un Estado debilitado en su capacidad de gestión", escribió el master en economía de la Universidad Católica de Chile en una recientemente columna de opinión publicada en El Comercio.
En esa línea, planteó que en materia económica el desafío es "volver a crecer a tasas más altas y con sostenibilidad fiscal". "Hace falta aumentar la productividad y destrabar las inversiones. La inversión privada necesita menos incertidumbre regulatoria y un horizonte político y social menos tóxico", apuntó.
Cuba ha desarrollado una trayectoria de más de tres décadas en el sector público, la consultoría económica, la academia y los directorios empresariales. Inició su carrera en la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), para luego incorporarse en 1995 a Macroconsult, donde se desempeñó como economista principal y, desde 2003, como socio de la firma, liderando análisis macroeconómicos y asesorías para empresas e instituciones nacionales e internacionales.
En el ámbito público, fue vicepresidente del consejo directivo de Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (2000-2006), miembro de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi (2004-2014), parte del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (2016-2021), director del banco de desarrollo peruano Corporación Financiera de Desarrollo y consultor de organismos multilaterales como el Banco Mundial, BID, CAF, Cepal y PNUD.
Asimismo, ha integrado directorios de importantes empresas peruanas de los sectores minero, industrial y energético, como Compañía Minera Milpo, Compañía Minera Atacocha, Refinería La Pampilla y Unacem.
Hay que recordar que en los últimos cinco años (julio 2021 - julio 2026), Perú ha visto pasar por las oficinas del MEF a 10 ministro de Economía y Finanzas. Y, en el quinquenio previo (julio 2016 - julio 2021) a ocho.
Para poder asumir, Cuba ya había renunciado al cargo de director independiente del grupo Unacem y fue retirado de la web oficial de Grupo Macro. Según fuentes cercanas al economista -citadas por el diario Gestión- ya habría dado un paso atrás de Macroconsult, consultora del que era socio.
Fujimori asume formalmente la presidencia este martes.
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